Les 30 ans de la Ducati 916 à l'honneur lors de la SRC 2024

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés de la firme Ducati : la Sunday Ride Classic (ou SRC pour les intimes) célébrera un anniversaire très spécial le mois prochain au circuit Paul Ricard. L'événement dédié à la moto de tous les horizons et de toutes les générations mettra entre autres en 2024 la lumière sur les 30 ans de la sportive Ducati 916.

Les festivités émerveilleront le grand public via une parade sur la piste et une exposition. Une balade touristique, un parking spécial famille 916, un tee-shirt anniversaire, un concert et un apéritif dînatoire le samedi soir sont en outre proposés aux visiteurs souhaitant aller plus loin pour rendre hommage au modèle. Pour cela, un formulaire publié en ligne par la Fédération Française Moto sur le site engage-sports proposer des packs de 35 euros à 45 euros comprenant le ticket d'entrée à la SRC. Les inscriptions seront clôturées le 7 mai à 23h59.

La Sunday Ride Classic qui marquera les 18 et 19 mai sa 15ème édition proposera bien entendu comme chaque année aux visiteurs de nombreux stands dans un village des exposants, des espaces de restauration, des plateaux SBK et Grand Prix, une course d'endurance de motos historiques, un salon avec plus de 100 motos, des essais sur route, des box et paddocks ouverts ainsi que des séances de dédicaces avec des pilotes. Un concert "Tribute to TOTO" rythmera également l'évènement en parallèle des sons des moteurs ayant marqué l'histoire.