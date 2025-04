Deux nouvelles marques de motos, le roadster BMW R 1300 R, le million pour Royal Enfield et les Ducati Streetfighter V4 S et Yamaha Ténéré 700 2025 à l'essai

À la Une cette semaine

Depuis la fin du mois de mars dernier, deux nouvelles marques de motos sont disponibles en France : Kove et Macbor, des firmes distribuées en France par MB Motor France. La filiale de l'entreprise espagnole Motos Bordoy. propose ainsi huit modèles inédits en France, sur plusieurs segments tels que : le marché de la 125, le segment moyenne gamme prisé par les détenteurs du permis A2 et celui des plus grosses cylindrées. Du côté de Macbor, on retrouve quatre modèles de 125 cm3 dont les tarifs débutent à partir de 2 599 euros avec un scrambler, deux customs modernes et un trail routier. Pour les permis A2 la marque espagnole propose un custom Rockster 410 accompagné par un trail routier Montana XR5 510 affiché à respectivement 5 299 et 6 499 euros. Kove propose quant à elle deux modèles : un roadster NK 125 R affiché au prix de 3 699 euros et un trail de 800 cm3, décliné en deux versions : 800X Pro (9 999 euros) et 800X Rally.

Inaugurée avec la R 1300 GS de nouvelle génération, la plateforme BMW de grosse cylindrée accueille un nouveau membre : le roadster BMW R 1300 R. Un modèle qui gagne en sportivité par rapport à son prédesseseur grâce à un moteur et un châssis entièrement revus. La moto dispose du moteur boxer qui équipe déjà la R 1300 GS et qui développe une puissance de 145 chevaux (contre 136 chevaux pour l'ancienne génération du roadster), toujours à 7 750 tr/min, et un couple maximal de 149 Nm à 6 500 tr/min.

Tous les voyants sont au vert pour la marque indienne Royal Enfield. Le constructeur de Chennai a annoncé avoir dépassé pour la première fois de son histoire la barre symbolique du million de véhicules produits et vendus. Concluant son exercice annuel le 31 mars dernier, Royal Enfield a enregistré une production inédite avec 1 009 900 motos produites et vendues en douze mois entre 2024 et 2025 et une belle progression de 11 % sur un an.

Incarnant l'essence même de la performance à l'état brut, la Ducati Streetfighter V4 S fusionne la puissance d'une superbike avec l'agilité d'un roadster. Avec ses 214 chevaux pour 189 kg, elle offre un rapport poids / puissance impressionnant de 1,13, promettant des sensations fortes à chaque accélération. Mais au-delà des chiffres, comment cette nouvelle itération se distingue-t-elle de la concurrence et de la génération précédente du roadster musclé ? Pour vous apporter des éléments de réponse, le constructeur italien a convié Caradisiac Moto pour un essai 100 % piste.

Pas facile de remanier un modèle au succès commercial aussi durable que celui de la "T7". C'est sans doute pour cette raison qu'à défaut de franche transformation, Yamaha profite du passage à Euro 5+ pour opérer un modeste relookage doublé du traitement de certains irritants. Une version 2025 du trail japonais que Caradisiac Moto a pu découvrir au Maroc, entre le désert d'Agafay et les contreforts de l'Atlas.