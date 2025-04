La Ducati Streetfighter V4S est-elle le roadster ultime ou une folie budgétaire ?

Depuis son apparition, la Ducati Streetfighter V4 S s'est imposée comme une référence parmi les roadsters sportifs, séduisant les amateurs de sensations fortes en quête d'une machine alliant performance et design audacieux. Avec cette version 2025, Ducati vise à repousser encore les limites et à déployer tout son savoir-faire en proposant une moto plus puissante, plus agile et dotée des dernières avancées technologiques. La question se pose alors : pourquoi Ducati développe une moto comme celle-ci quand ils ont aussi la Panigale V4 S ?

Design et qualité de fabrication : une esthétique agressive sublimée

Le design de la Streetfighter V4 S 2025 reste fidèle à l'ADN de la marque, clairement. Avec des lignes acérées et une posture qui incite à l’agressivité, elle évoque la puissance à l'état pur dès le premier regard. Les nouvelles ailettes, inspirées de la Panigale V4, amélioreraient non seulement l'aérodynamisme, mais il faut avouer qu’elles s'intègrent aussi plutôt bien à la ligne de la moto. La qualité de fabrication est irréprochable, avec des matériaux haut de gamme et des finitions soignées. Comparée aux modèles de 2020 à 2024, cette version affiche un niveau de détails accru.

Ergonomie et confort : une évolution notable

Ducati a apporté des petites améliorations en matière d'ergonomie sur la Streetfighter V4 S 2025. Le guidon, désormais positionné 10 mm plus près du pilote, offre une prise en main plus naturelle. Les repose-pieds, repositionnés de 10 mm vers l'intérieur, offrent une position plus relax comparée à la génération précédente. Les ingénieurs italiens ont aussi affiné le réservoir de façon à ce que le pilote puisse mieux tenir le roadster avec ses jambes. Ces ajustements rendent donc la moto plus accessible et confortable et il est vrai que lorsqu’on enjambe la première fois la V4 S, on a quand même la sensation de monter sur une grosse bête. Ne serait-ce qu’en tenant le guidon, on a l’impression d’avoir les bras bien écartés, renforçant ce sentiment d’être sur une machine qui en impose. Bien sûr, sportivité oblige, le bassin est tout de même légèrement basculé sur l’avant. Mais ça reste bien plus confortable qu’une sportive. Et la selle reste assez accueillante : bien large et plutôt bien molletonnée.

Moteur et transmission : une puissance maîtrisée

Le cœur de la Streetfighter V4 S 2024 était déjà dantesque. En 2025, le Desmosedici Stradale de 1 103 cm³, délivrant une puissance de 214 ch à 13 500 tr/min et un couple de 120 Nm à 11 250 tr/min ne déroge pas à la règle. Les améliorations apportées, telles que le nouveau profil de came et le système d'admission à longueur variable, optimisent la réponse à l'accélération et la souplesse à bas régime. Et ça se ressent clairement. Le 4 cylindres accepte de descendre assez bas dans les tours et vous pourrez repartir sans avoir à rétrograder. La reprise se fera ensuite en fonction de ce que vous lui demanderez : repartir sous les chapeaux de roues ou de manière coulée et lissée. Avec ce moulin, vous décidez, pas la moto. Mais si vous lui demandez, elle peut bien évidemment vous malmener.

La boîte de vitesses à six rapports, équipée d'un quick-shifter à la montée et à la descente, assure des passages de rapports fluides et précis. On constate cependant qu’au rétrogradage il ne faudra pas hésiter à forcer un petit peu pour que la vitesse passe.

Pneumatiques et freinage : une efficacité redoutable

Équipée d’origine de pneus Pirelli Diablo Rosso IV Corsa, les Streetfighter V4 S 2025 que nous avons essayées durant cet essai étaient équipées en slick afin d’avoir un niveau d’adhérence optimal sur piste. Bien sûr, nous partions avec des couvertures chauffantes donc nous pouvions attaquer d’emblée dès les premiers virages. Nul besoin de faire chauffer les pneus avant de partir. Des conditions qui n’étaient pas vraiment le reflet de la réalité au quotidien hélas.

Le système de freinage, confié aux nouveaux étriers Brembo Monobloc Hypure, donne à la moto une puissance et une précision de freinage impressionnante. On pensait les Stylema M50 inégalables en termes de performance C’est maintenant de l’histoire ancienne. Avec un excellent retour d'information, ces composants de haute qualité garantissent un contrôle optimal, même sur les freinages les plus intenses. Comme sur le précédent millésime, l’ABS travaille encore en toute discrétion, renforçant la confiance qu’on peut avoir dans son train avant et arrière.

Assistances et technologies embarquées : le nec plus ultra

La Streetfighter V4 S 2025 est dotée d'un arsenal technologique impressionnant, hérité de la Panigale V4. Elle intègre des modes de conduite personnalisables, un contrôle de traction, un ABS en courbe, un contrôle de wheeling et un launch control. Le système de suspension électronique Öhlins Smart EC 3.0 adapte en temps réel les réglages en fonction du style de pilotage et des conditions de route.

Pour être plus précis, au programme des assistances, on retrouve donc une myriade de fonctionnalités qui sont les suivantes :

Slide Control (DSC) réglable sur 2 niveaux

Traction Control (DTC) réglable sur 8 niveaux

Wheeling Control (DWC), réglable sur 8 niveaux

4 modes de puissance (Full, High, Medium et Low)

4 modes de conduites (Race, Sport, Road et Wet)

Aide aux départs arrêtés (DPL)

Contrôle du frein moteur (EBC) réglable sur 3 niveaux

Suspensions contrôlées électroniquement

Limiteur de vitesse pour les voies de stand (Pit Limiter)

Le Race eCBS

Cette dernière fonctionnalité totalement inédite apporte une aide précieuse, sur piste en tout cas. Sur les gros freinages, elle va venir exercer une légère pression sur le frein arrière afin de limiter la charge sur l’avant du roadster et ainsi augmenter la stabilité de la moto. Ducati a aussi créé le Ducati Vehicle Observer (DVO) qui vise à réguler le DTC, le DWC et le DPL de manière plus optimale. Bon là par contre, on a plus l’impression que c’est une aide plus marketing qu’autre chose, histoire de dire que la Streetfigher V4 est encore et toujours plus technologique que jamais.

Bien évidemment, chaque mode de conduite aura ses propres paramètres prédéfinis, mais libre à vous de les ajuster indépendamment.

Tableau de bord et commandes : Lisibilité et accessibilité optimisées

Le tableau de bord TFT couleur de 6.9 pouces offre une lisibilité parfaite des informations, même en plein soleil. L'interface utilisateur permet un paramétrage intuitif de ces assistances, facilitant leur utilisation même pour les moins technophiles. Les commandes au guidon, repensées pour une ergonomie améliorée, permettent une navigation intuitive entre les différents menus et réglages. On adore par exemple le fait de pouvoir ajuster en direct les différentes assistantes grâce à la simple pression d’un bouton fléché. Inutile donc de rentrer dans un quelconque menu.

On apprécie aussi de voir la nouvelle interface graphique représentant la moto en 3D pour matérialiser l’action de l’assistance qu’on est en train de régler. On avait déjà vu ce genre de choses sur certaines Autrichiennes récentes par exemple comme les dernières KTM 990 Duke .

Aspects pratiques : Une polyvalence accrue

L’orientation sportive de la Streetfighter V4 S 2025 ne la trahit pas une seule seconde. Car oui, avec une telle orientation, vous vous douterez bien que les aspects pratiques seront minimes et surtout optionnels. En effet, les 3/4 des aspects pratiques sont à ajouter à votre bon de commande. Si la V4 S et la V4 sont toutes les deux homologuées deux places, notez bien que les deux motos sont livrées en configuration monoplace. Comme sa petite sœur, la V2 S, d’autres accessoires comme des poignées chauffantes ou le régulateur de vitesse peuvent être ajoutés à part.