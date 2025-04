La Ducati Streetfighter V4S est-elle le roadster ultime ou une folie budgétaire ?

Avec la Streetfighter V4S 2025, Ducati parvient à affiner sa formule sans la dénaturer. Plus ergonomique, plus technologique et encore plus efficace, cette nouvelle version se distingue par une prise en main facilitée, un moteur plus exploitable à bas régime et des assistances électroniques bien calibrées. Et heureusement car sans elles, cette Ducati serait une moto exigeante, qui s’adresse avant tout aux amateurs de sensations fortes et aux pilotes avertis. C’est donc grâce à la technologie que l’usine de Borgo Panigale élargit le public cible de cet hyper roadster.

En revanche, on ne peut pas en dire autant sur la question du budget. Sur cet aspect là, l’italienne reste élitiste : la version S s’échangera contre la modique somme de 28 990 € et comptez 24 990 € pour la version standard.

À budget équivalent, difficile de lui trouver une concurrente directe. Même l’exclusive BMW M 1000 R se négocie à partir de 23 500 € (sans option certes). Par contre, en termes de puissance, c’est la seule à pouvoir à peu près rivaliser avec la Ducati. Les 2 roadsters européens génèrent tous les deux plus de 210 ch. D’autres concurrentes comme la KTM 1390 Super Duke R , la Triumph Speed Triple RS , la BMW M 1000 R et l’ Aprilia Tuono V4 Factory pourraient tout aussi bien être qualifiées de concurrente à la Streetfigher V4S mais que cela soit au niveau du tarif comme à celui de la puissance, elles n’ont rien à voir. Elles sont moins puissantes et bien moins chères. La Ducati joue donc sur son image premium et ses performances de premier ordre. Son prix la réserve à une clientèle passionnée et exigeante, mais elle justifie son tarif par son niveau de finition et ses équipements.

La Streetfighter V4S est donc une machine sans compromis pour ceux qui recherchent une expérience de conduite brute ou qui veulent simplement avoir le plaisir de chevaucher une vitrine technologique de la marque. Une utilisation très limitée, me direz-vous. Et vous aurez raison. Car si on se pose les bonnes questions : à quoi sert réellement une moto aussi puissante aujourd’hui ? Vous voulez une moto pour claquer des chronos sur piste ? Vous allez prendre une Panigale V4S. Sur les petites routes ? C’est trop puissant. Pour le voyage ? Pas très confortable. Alors pour quoi faire ? Bah pour vous faire plaisir ! Ne vous posez pas toutes ses questions. Depuis quand acheter une moto est quelque chose de raisonnable ? Acheter une Ducati, c’est un achat de passionné(e). Alors si vous avez envie de vous offrir une moto uniquement parce qu’à chaque fois que vous ouvrez votre garage, vous pouvez rester prostré des heures à la regarder en vous disant : “qu’est-ce qu’elle est belle !”. Eh bien faite le ! Nous n’avons qu’une vie !

(PS : Caradisiac décline toute responsabilité en cas demande de divorce effectuée suite à l’achat d’une Streetfighter V4S)

Caradisiac a aimé

Le V4 toujours aussi monstrueux

Assistances électroniques efficaces et pas intrusives

Le e-cbs vraiment novateur sur piste

Une partie-cycle aux petits oignons Caradisiac n'a pas aimé Existe uniquement en rouge

Utilisation limitée pour un budget illimité

Ligne Akrapovic en option pas jolie

Ducati Streetfighter V4 S 2025 Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









La fiche technique de la Ducati Streetfighter V4S