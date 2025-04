La Ducati Streetfighter V4S est-elle le roadster ultime ou une folie budgétaire ?

Comme nous l’avions mentionné au début de cet essai, Ducati nous a invité à la présentation de la Streetfighter V4S uniquement sur le tracé technique et piégeur du circuit d’Andalucia. Dommage, on aurait aussi aimé voir ce que la bête valait sur les petites routes d’Alméria ou encore jauger son degré de survie dans la jungle urbaine. Mais on comprend très bien que l’usine de Borgo Panigale ait voulu la jouer “safe”. Et oui ! Il suffisait de regarder la moto exposée sur la pit lane pour comprendre sans surprise que cette “combattante de la rue” n’était venue ici pour acheter du terrain. C’est une sportive avec un guidon donc c’est bien sur circuit que nous pourrons tirer toute la quintessence de cet hyper roadster. On va donc vous expliquer ce qu’on a pu ressentir à son bord lors de ces sessions sur la piste.

Au freinage : puissance et stabilité

Parlons dans un premier temps du freinage. Ces nouveaux étriers Hypure intriguent car c’est la première année qu’ils sont introduits sur une Ducati de série. Une fois en piste, nul besoin de faire 50 tours pour se rendre compte qu’ils repoussent les notions de puissance et de précision dans le freinage. Saisir le levier sur des freinages brutaux sera une partie de plaisir. Les retours offerts par la paire d’étriers couplée au maître cylindre radial vous renverront des sensations qui vous indiqueront exactement où vous en êtes sur votre freinage.

Les assistances électroniques, comme l’anti-wheeling et le contrôle de traction, permettent d’exploiter la cavalerie sans arrière-pensée, rendant la moto plus accessible même pour un pilote inexpérimenté. Les sensations sont grisantes et rappellent celles d’une hypersport, mais sans le carénage ni les contraintes d’une position trop radicale.

En accélération : un Desmo Stradale schizophrène

Durant cet essai sur piste nous avons pu tester plusieurs configurations du 4 cylindres en V grâce aux innombrables possibilités que la technologie de cette Streetfighter embarque. On aurait très bien pu se contenter des settings proposés par 4 modes de conduite mais on a quand même voulu toucher aux 4 power mode. En effet, ces derniers changent complètement le comportement du moteur de la moto. Ce qui nous amène à dire que le Desmo Stradale (c’est le nom du moulin) possède plusieurs personnalités comme le Docteur Jekill & Mister Hyde. Le côté méchant du Docteur Jekill se révèle dès qu’on actionne les modes High et Full. Si comme nous, vous êtes appelé à faire du circuit avec cette V4S alors c’est bel et bien le mode High qu’il faudra retenir. Combiné aux assistances du mode de conduite “Race” c’est vraiment le meilleur compromis entre sensation et sécurité. Sur le mode de puissance “High”, c’est explosif tout en étant gérable. La moto monte vite dans les tours et on sent la traction de la roue arrière vous propulser dans le prochain virage avant même que vous ayez eu le temps dire “wow !”.

Puis pour ce qui est du power mode “Full”, là c’est trop. La moto se lève constamment et on s’oblige à rendre du gaz pour avoir une moto un temps soit peu conduisible.

Ensuite si vous êtes un peu moins téméraire, on vous conseille d’enclencher le mode de puissance “Medium” qui dévoile la personnalité Mister Hyde du V4. La réponse à la poignée de gaz est beaucoup plus coulée. Il ne faudra d’ailleurs pas hésiter à la tourner plus franchement pour que le moteur prenne ses tours.

Ensuite, pour parler simplement du moteur en lui-même, plus que sa puissance démoniaque, c’est son couple qui nous a le plus impressionné. Il répond présent à tous les régimes. Il accepte de descendre très bas dans les tours sans broncher. Inutile de tricoter sans cesse avec le sélecteur : on aurait presque pu faire le tour du circuit sur le 4ème rapport sans jamais se servir de notre pied gauche.

En courbe : le Race e-CBS, c’est magique !

Aussi magique que le PSG, le Race e-CBS est une “assistance” qui porte extrêmement bien son nom (d’assistance). C’est un peu un ange gardien qui viendra exercer la petite pression sur le frein arrière que nous autre pilote amateur on omet toujours de faire car nous sommes focalisés sur le fait de freiner le plus fort et le plus tard du frein avant, quitte à louper complètement son poids de corde et d’avoir donc une trajectoire totalement à la ramasse. Et bien le Race e-CBS vient corriger tout cela. Ce n’est bien entendu pas un remède miracle qui transformera quiconque en Marc Marques mais on peut vous garantir que ça a son effet. C’est d’autant plus perturbant qu’on ne sent pas l’assistance travailler lorsqu’on a pas l’habitude. Vous constaterez pourtant assez rapidement que la moto tourne de façon assez remarquable alors que vous étiez malgré tout rentré bien plus vite dans une courbe qu’à l’accoutumée.

Donc oui, la partie cycle de la Streetfighter V4S vous permettra des entrées en courbe digne d’un pilote Superbike. Les suspensions Öhlins pilotées électroniquement font aussi un boulot exemplaire. Elles apportent la rigueur qu’il faut pour encaisser les contraintes générées par les 214 ch du moulin italien. Mais il faut avouer que le Race e-CBS est surprenant car sur le papier un répartiteur de freinage ça faisait peur. Sauf que finalement, Ducati montre une fois de plus qu’ils n’ont pas peur d’innover et d’essayer de nouvelles choses.