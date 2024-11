60 machines aux enchères à Ste Geneviève-des-Bois le 7 novembre

On annonce 65 401 kilomètres pour cette Honda GL 1500 Gold Wing de 1996. Quelques détails sont à revoir (fuite de liquide de refroidissement, fumée à l'échappement...). La vidange a été faite et la courroie de distribution a été changée à 62 039 kilomètres. L'estimation a été fixée à 4 900 euros.

Honda GL 1500 Gold Wing 1996

On vous a dit page précédente que certaines machines étaient proposées avec un kilométrage très faible. C'est le cas de cette Ducati Streetfighter de 2022 affichant seulement 2 560 kilomètres à son compteur. Son estimation est annoncée à 11 500 euros soit environ 7 000 euros de moins qu'une machine neuve. Sans être l'affaire du siècle, c'est à réfléchir pour qui cherche exactement ce modèle.

Ducati Streetfighter 2022

Mis à part qu'elle a un peu moins de 15 000 kilomètres et qu'elle est de 2020, on n'en sait pas plus sur cette Triumph Tiger 1050 (estimation 7 800 euros).

Triumph 1050 Tiger 2020

Plusieurs BMW (neuf au total) seront à votre disposition lors de cette vente. De la F 650 GS de 2007 estimée à 2 000 euros (21 451 kilomètres) à la K 1600 GT de 2017 attendant 9 000 euros (65 487 kilomètres à son compteur) , vous aurez l'embarras du choix. Nous avons retenu cette S 1000 RR de 2015 ayant parcouru 24 190 kilomètres. Elle a été estimée à 11 500 euros.

BMW S1000RR 2015