60 machines aux enchères à Ste Geneviève-des-Bois le 7 novembre

C'est un rendez-vous désormais régulier qui vous est proposé par Alcopa à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. La fréquence sera d'environ une toutes les trois semaines et la prochaine se tiendra le jeudi 7 novembre à partir de 10 heures.

Présentation de la vente

Soixante et une machines neuves et d'occasion, c'est ce qui sera proposé lors de cette vente. En ce qui concerne les frais, ils seront différents si vous enchérissez en présentiel ou via internet. D'autres frais seront également appliqués si le véhicule bénéficie d'une garantie Cirano. Toutes les informations et modalités sont précisées sur le site interencheres.com, site qui vous permettra de suivre cette vente en direct.

Dernière chose, cette vente est une vente multisite, c’est-à-dire que les lots sont dispatchés sur différents sites en France (précisé sur chaque lot).

Coup de projecteur sur les machines neuves

Tous les véhicules neufs de cette vente sont électriques mais en détaillant les lots, on découvre que plusieurs motos ont des kilométrages très faibles (moins de 10 000 voire 5 000 kilomètres).

Plusieurs Super Seco 50 TSX seront disponibles lors de cette vente (estimation 900 euros). Un scooter de ce même fabricant équivalent à un 125 cm3 (Super Soco CPX 125) estimé à 1 600 euros sera également proposé (lot 6).

Super Soco TSX 50 2024

Avec son look rétro qui n'est pas sans rappeler certains scooters italiens, ce Sakura EV 4000 comparable à un 125 cm3 thermique attend au minimum une enchère à 800 euros.

Sakura EV 4000 125 2024

Il sera également proposé dans ce colorie "vert kaki" un peu moins tape à l'œil et au même tarif soit au minimum 800 euros. À noter que ces scooters possèdent une marche arrière.

Sakura EV 4000 125 2024

Un peu plus haut de gamme avec une estimation obligatoirement plus élevée (1 800 euros), ce Wolt-E W01 bénéficie d'équipements intéressants comme l'ABS ou la présence d'un écran tft tactile avec éclairage jour/nuit et GPS proposé via l'application de ce scooter. Tout comme les deux Sakura ci-dessus, il dispose d'une marche arrière.

Wolt E W01 125 2024

On continue page suivante avec les véhicules thermiques de cette vente.