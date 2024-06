Les motards bons élèves du contrôle technique

En cette période d’examens, certains résultats sont particulièrement scrutés : les premiers chiffres concernant la mise en place du contrôle technique des motos et scooters.

Et comme cela était autant attendu qu’espéré par la communauté motarde, les statistiques plaident largement en faveur des motards.

203 489 contrôles techniques ont été réalisés en France depuis le 15 avril pour les véhicules de catégorie L (cyclomoteurs, deux-roues et trois-roues et voitures sans permis), nouvellement soumis à cette obligation.

Selon Motovision, qui se base sur les contrôles déjà effectués dans ses enseignes, seulement 8 % des motos et scooters de plus de 50 cm3 ont été recalés lors de la visite et contraints de satisfaire à une contre-visite.

Une moto sur dix est recalée au contrôle technique

Plus largement, les données de l'Organisme technique central confirment la bonne santé générale du parc de deux-roues français avec une moyenne d’environ 10 % des véhicules soumis à une contre-visite, majoritairement pour cause des niveaux de pollution non conforme, d’usure des pneus ou de défaut de visibilité.

Souvent pointés du doigt, les cyclomoteurs de 50 cm3 s’en sortent moins bien avec un taux de contre-visite qui flirte avec les 20 %, soit des chiffres proches de ceux des automobiles, qui oscillent généralement entre 19 et 21 %.

En revanche, le « palmarès » est bien moins bon pour les voitures sans permis, avec un taux de refus de plus de 30 %. Comme cela était redouté par les professionnels du secteur, c’est une véritable hécatombe pour les voiturettes.

On le rappelle, si tous les scooters et motos peuvent se soumettre au contrôle technique, seuls les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2017 doivent réaliser obligatoirement leur premier contrôle avant le 31 décembre 2024.