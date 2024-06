Les motos électriques sévèrement taclées

Invité à prendre la parole à la suite de la présentation du rapport 2024 du secteur du vélo, le secrétaire général de la mobilité durable du gouvernement espagnol, Alvaro Fernandez, a déclenché une vive polémique avec des mots plutôt malheureux : « Je disais à mon bon ami Joan Groizard (le directeur général de l'Institut pour la diversification et les économies d’énergie, NDR) que désormais un vélo électrique, chose que j'ai du mal à comprendre, coûte le même prix qu'une moto ou un scooter électrique. Si nous ne contribuons pas, du point de vue du gouvernement à ce que l'option prioritaire soit le vélo, ce que nous allons retrouver dans les rues de nos villes ce sont des motos électriques de mauvaise qualité. »

En pointant du doigt les motos électriques vendues en Espagne, accusées d’être de mauvaise qualité, le membre du gouvernement espagnol s’est attiré les foudres des professionnels du secteur, notamment de l’ASNEDOR (l’association espagnole des entreprises du deux-roues) et de son secrétaire général José María Riaño : « Nous demandons une rectification publique de la part du ministère des Transports et de la Mobilité durable qui mette en valeur l’effort que déploie le secteur des motos et des véhicules légers en faveur de la mobilité durable dans notre pays. Il ne s'agit pas de comparer certains modes de transport avec d'autres, mais d'offrir aux citoyens les meilleures options de mobilité durable en fonction de chaque déplacement. »

Malgré lui, et en comparant les motos et scooters électriques avec les vélos à assistance électrique Fernando Alvarez a ouvert le débat sur la cohabitation entre ces deux modes de transport.