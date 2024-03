Loin de nous l’idée de « jeter l’eau propre », comme le dirait la ministre macroniste Sarah El Haïry sur les SUV, loin de là.

En passe de détrôner les voitures familiales et autres monospaces, les SUV représentaient même en 2023 une immatriculation sur deux en Europe (51 % très exactement).

Une mauvaise nouvelle pour les motards, puisque ces véhicules, rehaussés par rapport à des véhicules « standards », 4X4 mis à part, s’avèrent particulièrement dangereux pour tous les usagers de la route, et en particulier pour les plus vulnérable que sont les piétons et les utilisateurs de deux-roues, qu’ils soient motorisés ou non.

Selon une étude scientifique réalisée par l’Institut nord-américain d’assurance pour la sécurité routière (IIHS), un organisme indépendant, les SUV, qui sont plus lourds font de gros dégâts en cas d’accident avec des conséquences bien plus importantes que pour les véhicules « classiques ».

Les SUV ennemis des motards ?

La hauteur des SUV est également un facteur particulièrement aggravant lors d’un choc frontal. Selon une seconde étude menée par Justin Tindall, professeur à l’Université d’HawaÏ, la corrélation entre la hauteur et la gravité des blessures est même évidente. Pour chaque augmentation de la hauteur de la calandre de 10 cm, la probabilité de subir des blessures mortelles augmente ainsi de 22 %. Le chercheur suggère par ailleurs de limiter la hauteur des calandres des SUV à 1,25 mètre, ce qui permettrait selon lui de sauver plus de 500 vies par an rien qu’aux États-Unis.