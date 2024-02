Europe: la folie SUV

Les anti-SUV vont avoir de plus en plus de pain sur la planche, et pas seulement en France. Selon des chiffres Dataforce tout juste publiés, cette catégorie de véhicules est désormais dominante dans les immatriculations de l’ensemble du marché européen. Quelques 6,63 millions de SUV ont été mis à la route l’an dernier (+14% par rapport à 2022), soit 51% des ventes globales. Les premières « victimes » en sont les berlines et breaks, le monospace étant hors-jeu depuis plusieurs années déjà.

Dans le détail, on constate que ce sont les modèles familiaux premium qui progressent le plus vite, la catégorie comprenant l’incontournable Tesla Model Y qui s’est même imposée comme la voiture la plus vendue au monde l’an dernier. Celle-ci s’est écoulée à près de 255 000 unités en Europe l’an dernier, soit presque trois fois plus que sa première poursuivante la Mercedes GLC.

A noter également, la grande forme de la catégorie des petits SUV, type VW T-Roc et Renault Captur: avec 2,16 millions d’exemplaires livrés (+14,4%), ils devancent les citadines équivalentes (1,73 million, +6,3%). On observe le même phénomène dans la taille supérieure, chez les compactes. Les berlines (type VW Golf) auront séduit 1,51 million d’automobilistes l’an dernier, contre 1,9 million pour leur équivalent SUV (type VW Tiguan).

On pourrait multiplier les exemples à l’envi, pour aboutir à cette simple conclusion: les SUV dominent le marché de la tête et des essieux, et on voit mal ce qui pourrait ralentir leur progression alors même que les constructeurs multiplient les lancements sur ce créneau. Rien que du côté de Renault, 2024 sera marqué par les arrivées des Rafale, Scénic ou Symbioz, tandis que Peugeot commercialisera le nouveau 3008, Dacia son Duster, ou Fiat sa 600 électrique (liste non exhaustive). Ça va en faire, des voitures à interdire dans les grandes villes !