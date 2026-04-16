Elles sont incontournables depuis des décennies.

Honda, Kawasaki, Suzuki et Yamaha dominent encore aujourd’hui le marché moto mondial.

Un quatuor emblématique qui pourrait compter un cinquième membre : le constructeur aujourd’hui disparu, et quelque peu tombé dans l’oubli, Marusho.

Fondée en 1948, au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, par Masashi Ito, la marque Marusho s’est immédiatement distinguée des autres constructeurs nippons par sa volonté d’innover, notamment avec une transmission par cardan au lieu d’opter pour une chaîne plus classique. Une stratégie opposée à celle choisie par les Honda, Suzuki, Kawasaki et Yamaha, qui privilégiaient alors la production de motos simples et accessibles.

Cette volonté de proposer des motos plus innovantes (des moteurs monocylindres inspirés des conceptions européennes à des moteurs plus sophistiqués, dont un bicylindre en V longitudinal, une configuration pratiquement inédite au Japon à l’époque), mais aussi plus chères a pourtant sonné le glas de ce constructeur, à une époque où les marques japonaises connaissaient un essor mondial.

Des motos trop en avance sur leur temps ?

Si l’Histoire a vraisemblablement donné raison à Honda et consorts, Marusho étant aujourd’hui tombée dans l’oubli et connue uniquement des collectionneurs et passionnés, la marque a pourtant connu son heure de gloire, notamment avec des modèles comme la Baby Lilac, accessible et facile à piloter, conçue pour une clientèle féminine à une époque où cela était rarement pris en compte.

Plus sophistiquées et plus chères, les motos Marusho ne pouvaient pas rivaliser, ni en prix ni en volume, avec celles alors produites par Honda, Yamaha ou Suzuki, voire Kawasaki, qui disposaient déjà d’infrastructures industrielles et d’une capacité de production bien plus importantes.

À la fin des années 1960, la situation financière de l’entreprise était alors devenue intenable. En 1967, le constructeur japonais abandonna la production de motos et disparut du marché.

En choisissant une voie différente de celles des autres constructeurs japonais Marusho en a payé le prix fort.