Mash et Moto Morini dévoilent leurs offres de LOA

Période traditionnelle de reprise de l’activité pour le secteur moto, le printemps voit encore cette année fleurir de nombreuses offres commerciales pour convaincre les motards d’investir dans une nouvelle monture.

C’est le cas chez Mash, qui présente ses offres de financement en LOA (Location avec option d’achat) sur 36 mois et sans apport sur de nombreux modèles de son catalogue actuel.

Sont notamment concernées par ces offres la Mash Seventy, accessible dès 47,42 € par mois, la Mash X-Ride 125, à partir de 72,18 € par mois, la Five Hundred dès 74,24 € par mois, la Six Hundred à partir de 92,80 € par mois, la Mash X-Ride 650 17 pouces à partir de 103,12 € par mois, la X-Ride 650 21 pouces dès 121,68 € par mois, ou encore le tout nouveau side-car Mash B-Side accessible à partir de 253,67 € par mois sans apport.

Des solutions de financement en LOA en vigueur jusqu’au 31 mai prochain que l’on retrouve également chez une autre marque distribuée par la SIMA en France : Moto Morini.

Du côté de la marque italienne, ce sont les roadsters Seiemmezzo Street (35 loyers de 64,90 € après premier loyer de 2 280,50 €) et Seiemmezzo Scrambler (35 loyers de 65,60 € après premier loyer de 2 449 €), et les trails X-Cape 650 avec jantes bâtons (35 loyers de 74,85 € après premier loyer de 2 550 €) et X-Cape 650 avec jantes rayons (35 loyers de 74,95 € après premier loyer de 2 799,65 €) qui profitent de ces offres de financement.