Mash présente son nouveau side-car 500 cm3

C’est une première dans le catalogue de Mash Motorcycles.

La marque de Beaune a présenté son ultime nouveauté, qui vient garnir sa gamme de side-cars : le B-Side 500. Un modèle animé, et c’est une première pour un side Mash, par un bicylindre en ligne à refroidissement liquide de 494 cm3, délivrant 54 chevaux à 8 500 tr/min, et doté d’un réservoir de 18 litres. Un bloc-moteur couplé à une boîte de vitesses à six rapports avec marche arrière, toujours pratique pour manœuvrer.

Pesant 345 kg à vide (poids en charge maximum autorisé de 225 kg), le B-Side 500, complète ainsi l’offre de trois-roues déjà existante au sein du catalogue : les Side Force 445 et Black Side 445, et est déjà disponible dans un coloris argenté chez les revendeurs Mash Motorcycles agréés à partir de 12 699 €. Un placement tarifaire qui fait de nouveau des side-cars Mash, intégralement produits en Chine, l'un des plus attractifs sur le marché, sur un segment où la concurrence est badgée Ural, ou Chiangjiang, une autre marque cette fois 100 % chinoise.

Comme le reste de la gamme Mash, et ce depuis maintenant un an, le B-Side 500 dispose d’une garantie constructeur pièces et main-d’œuvre de trois années, avec kilométrage illimité.