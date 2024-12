Michelin signe un partenariat avec Brembo

Freiner plus court en toute sécurité : voici la première promesse du duo fraîchement formé par les géants Michelin et Brembo. Cette association permet aux deux entreprises d'innover main dans la main pour les technologies de demain.

Des compétences complémentaires

Sans surprise, Brembo apporte son savoir-faire en matière de freinage et d'intelligence artificielle. Michelin se charge pour sa part de la modélisation des pneus et de la récupération des informations relatives à l'adhérence et au travail de la gomme. L'innovation consiste à créer des algorithmes pour faire travailler de concert ces deux éléments clés. Les données des systèmes Michelin Solutions et Brembo Sensify échangent des données en temps réel pour le meilleur rendement.

Des résultats positifs déjà mesurés

D'après le communiqué officiel du partenariat, une moto de développement offre déjà une distance de freinage plus courte par rapport à un véhicule identique doté d'un ABS classique. Plusieurs freinages d'urgence ont été mesurés entre 50 et 130 km/h. L'écart le plus impressionnant concerne 4 mètres. Une distance qui peut effectivement faire la différence entre un crash et un arrêt tardif. Cerise sur le gâteau, la télémétrie indique une réponse plus rapide du freinage et une amélioration de la stabilité dans les virages. Pour rappel, Brembo rachetait en octobre dernier le spécialiste des suspensions Öhlins. Des interactions et échanges de données sont donc attendus de ce côté-là dans un futur proche.