MotoGP Aragon : Márquez s'impose au Sprint, Bagnaia sous pression

Dès le départ, Marc Márquez a pris les commandes de la course comme une fusée. Avec une avance solide, il a rapidement imposé son rythme, laissant derrière lui Jorge Martín et Pedro Acosta, qui se battaient pour rester au contact du leader. Pendant ce temps, Pecco Bagnaia, auteur d'un départ difficile, a chuté à la sixième place, une erreur d'embrayage affectant son rythme dès le départ.

Aleix Espargaró a également connu un début de course difficile, entrant en collision avec Fabio di Giannantonio et finissant par terre, heureusement sans conséquences graves. Bagnaia, malgré son départ compliqué, a réussi à remonter jusqu'à la quatrième place. Cependant, la domination de Márquez était telle qu'il était déjà trop tard pour espérer contester la victoire. Le pilote de Gresini enchaînait les tours rapides, ne faisant qu'améliorer ses propres temps.

La situation s'est encore aggravée pour Bagnaia, dépassé successivement par Álex Márquez et Miguel Oliveira. Il a ensuite dû se battre pour défendre sa position contre Brad Binder, qui a finalement eu le dessus, reléguant Bagnaia à la dixième place. Les tours se sont écoulés à toute allure, et Marc Márquez a fini par remporter une victoire éclatante, franchissant la ligne d'arrivée en premier. Jorge Martín et Pedro Acosta ont complété un podium entièrement espagnol, finissant respectivement deuxième et troisième.

Derrière eux, Álex Márquez et Oliveira ont livré un duel palpitant pour les quatrième et cinquième places, tandis que Brad Binder a terminé sixième, devant Enea Bastianini (7e), Fabio Quartararo (8e) et Marco Bezzecchi (9e). Pecco Bagnaia, ayant lutté tout au long de la course, a dû se contenter d'une décevante dixième place.

Ce résultat a un impact significatif sur le classement général. Jorge Martín réduit l'écart avec Bagnaia, prenant la tête avec 279 points, trois de plus que l'Italien. Enea Bastianini conserve la troisième place avec 217 points, suivi de Marc Márquez, qui remonte à la quatrième place avec 204 points.

Alors que la tension monte, tout le monde se prépare pour la course finale de ce Grand Prix d'Aragon, prévue demain à 14h00, heure espagnole. Ce sera l'occasion pour les pilotes de confirmer leurs performances et de marquer des points précieux dans la lutte pour le championnat MotoGP.