MotoGP Australie : Quartararo et Zarco retrouvent des couleurs

Le Grand Prix d'Australie 2024 a offert des fortunes diverses aux deux as français du MotoGP, Fabio Quartararo et Johann Zarco. Quartararo, pilote Yamaha, a réalisé une course pleine de rebondissements et a terminé à une encourageante 9e place, tandis que Zarco, sur la Honda LCR, a franchi la ligne d’arrivée en 12e position après une bataille acharnée.

Fabio Quartararo, en difficulté tout au long du week-end, a néanmoins montré un bon rythme en course. Parti 21e après des qualifications compliquées, il a rapidement gagné plusieurs positions pour se retrouver dans le top 10. Mais la course ne s'est pas déroulée sans difficultés. « Le départ était vraiment bon, j'ai gagné plusieurs places », a-t-il déclaré. « Mais j'ai eu des soucis avec le pneu arrière, particulièrement au début. J'ai failli faire un highside cinq ou six fois. »

C'est dans la deuxième moitié de la course que Quartararo a trouvé un meilleur rythme, lui permettant de dépasser des concurrents comme Jack Miller, Raul Fernandez, et Johann Zarco pour se hisser à la 9e place finale. « Les dix derniers tours ont été vraiment bons, j'ai pu enfin exercer une pression et mes pneus semblaient plus frais que ceux des autres. »

Malgré cela, il reste du travail à faire pour résoudre les problèmes d'adhérence de la Yamaha, notamment avec le pneu arrière, qui reste un obstacle majeur. « C’était notre plus gros problème pendant la course », a admis Quartararo. Il espère maintenant bâtir sur cette performance pour les prochaines courses, avec l’ambition de retrouver le sommet des classements.

De l’autre côté du paddock, Johann Zarco a vécu un week-end moins flamboyant que l’année précédente, lorsqu’il avait remporté la course. Cette année, le pilote français a franchi la ligne en 12e position, mais cela ne l’a pas empêché d’exprimer sa satisfaction quant à sa performance globale. « Il y a seulement quelques mois, nous avions l’impression de participer à une course différente, mais aujourd’hui nous roulons avec les autres », a-t-il déclaré, soulignant la progression de sa Honda RC213V.

Pour Zarco, le rythme en course a été un élément positif à retenir. Il a passé presque toute la course sous la barre des 1 min 29 s, se rapprochant même de Francesco Bagnaia, qu’il l’a distancé que de 10 secondes. « Quand j'ai vu mes temps au tour sur mon écran, je n'en revenais pas », s’est-il exclamé. « Notre base est absolument incroyable. »

Cependant, la course n’a pas été sans défis. Coincé derrière Miller et Fernandez, Zarco n’a pas pu les dépasser malgré son rythme rapide. « J'étais coincé avec mon 1’28,7 min, impossible d'aller plus vite. » Il souligne également que les difficultés à contrôler la traction de sa Honda demeurent un obstacle qu’il doit surmonter à chaque tour.

Les deux pilotes français ont vécu des courses intenses, marquées par des progrès significatifs malgré des conditions difficiles. Fabio Quartararo a prouvé qu’il pouvait toujours rivaliser avec les meilleurs, même sur une Yamaha capricieuse, tandis que Johann Zarco a continué à porter les espoirs de Honda, soulignant l’amélioration de la RC213V.

Avec encore quelques courses à disputer cette saison, les deux hommes espèrent capitaliser sur ces progrès et viser des résultats encore meilleurs.