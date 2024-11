MotoGP, Barcelone Sprint : Bagnaia gagne, le titre se jouera dimanche

La course Sprint du Grand Prix de Barcelone a été marquée par un début de course intense, avec de nombreux mouvements dès les premiers virages. Pedro Acosta a été impliqué dans une collision avec Marc Márquez, ce qui a provoqué la perte de la partie avant du carénage de la KTM de l'Espagnol, le contraignant à l'abandon. Dans la foulée, Pecco Bagnaia a pris l'initiative, passant en tête dès le premier tour et ne la lâchant plus.

Derrière lui, une lutte acharnée s'est installée pour la deuxième place entre ses coéquipiers Ducati. Enea Bastianini, avec un rythme impressionnant, a d'abord tenu la deuxième place, mais a été rapidement dépassé par Jorge Martín, qui n'a pas voulu laisser échapper la seconde position. La bataille entre les deux pilotes Ducati a permis à Alex Márquez, qui a montré de belles performances tout au long du week-end, de rattraper le groupe de tête, et il a rapidement doublé Franco Morbidelli pour s'emparer de la quatrième position.

Pecco Bagnaia est resté en tête, avec un peu plus d'une seconde d'avance sur Jorge Martín, qui a su creuser un écart confortable sur Bastianini. Pendant ce temps, Alex Márquez poursuivait sa remontée, affichant un bon rythme, et Aleix Espargaró s'est glissé dans le top 5, conservant un rythme rapide sur son circuit national, peut-être l'avant-dernière fois qu'il le fera en MotoGP.

Dans le dernier tour, la bataille pour la deuxième place a repris de plus belle. Bastianini a repris l'avantage sur Martín, mais ce dernier, déterminé, a continué à se battre pour garder sa position. La tension était palpable, mais au final, Pecco Bagnaia a franchi la ligne d’arrivée en tête, remportant la première confrontation du week-end contre Jorge Martín.

Demain, tout se joue. Le titre de champion du monde MotoGP 2024 est encore en jeu, et la journée s'annonce décisive pour savoir qui entre Martín et Bagnaia séparés par 19 points alors que 25 sont encore en jeu, soulèvera le précieux trophée. Quartararo finit dixième devant Johann Zarco.