MotoGP Indonésie : la revanche pour Martin, Top 10 pour les Français

Martín s'est ensuite échappé rapidement en tête, creusant un écart, tandis que Pedro Acosta a pris la deuxième place à Bastianini. Pendant ce temps, Franco Morbidelli et Marco Bezzecchi ont pris les quatrième et cinquième positions. Morbidelli a rapidement dépassé Bastianini pour monter sur le podium.

Bagnaia, en difficulté au départ, a vu Marc Márquez tenter de le dépasser. L'Italien a brièvement cédé sa position avant de revenir, mais une erreur de Di Giannantonio a permis à Márquez et Bagnaia de reprendre leurs places initiales. Di Giannantonio a ensuite chuté, laissant quatorze pilotes en piste, alors que Marc Márquez a dû abandonner à cause d'un problème moteur suivi d'un incendie. Joan Mir est également tombé, réduisant encore le peloton.

Bastianini trop ambitieux et virtuellement sur le podium a chuté dans la dernière partie de la course. Bagnaia a ensuite entamé une remontée spectaculaire, surpassant Bezzecchi et s'approchant de Morbidelli. À quatre tours de la fin, Bagnaia a pris la troisième place, mais il restait loin de Pedro Acosta, qui occupait solidement la deuxième position.

Finalement, Jorge Martín a franchi la ligne d'arrivée en première position, suivi par Acosta et Bagnaia. Cependant, la pression des pneus d'Acosta était en cours d'examen par les commissaires, ce qui pourrait potentiellement lui valoir une pénalité de seize secondes, laissant la deuxième place en suspens… Quartararo termine septième, et Zarco neuvième. Le championnat est mené par Martin, avec 21 points d’avance sur Bagnaia. Prochaine étape MotoGP au Japon dès la semaine prochaine.