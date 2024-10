MotoGP, Japon : Bagnaia intouchable et Zarco devant Quartararo

Le départ a été dominé par Pedro Acosta, qui avait décroché la pole position, mais il n'a pas pu maintenir le rythme de Bagnaia, qui a pris les commandes de la course dans les premiers tours. Malheureusement pour le rookie de KTM, une chute en deuxième position a mis fin à ses espoirs, marquant un double zéro pour lui ce week-end.

Pendant ce temps, Jorge Martín et Marc Márquez entamaient leur remontée. Dès le quatrième tour, ils étaient déjà en 2e et 3e position, chassant Bagnaia qui avait une avance de 1,5 seconde. Martín a essayé de se rapprocher, mais Bagnaia, avec une gestion admirable de la course, a su conserver son avance. De son côté, Márquez s'est retrouvé sous la pression d'Enea Bastianini, qui a fini par prendre l'avantage sur Brad Binder, lui aussi dans la lutte pour le podium.

Le drapeau blanc, signalant la possibilité de changer de moto en raison des conditions météorologiques incertaines, a été brandi à mi-course. Toutefois, aucun pilote n'a pris le risque de rentrer aux stands, et la course s'est poursuivie jusqu'au bout sous un ciel menaçant mais sans pluie.

Bagnaia a franchi la ligne d'arrivée en tête, suivi de près par Jorge Martín, qui termine deuxième, limitant les dégâts après un départ en fond de grille. Marc Márquez, malgré la pression constante de Bastianini, a réussi à décrocher la troisième place, confirmant ainsi sa résilience face à des conditions compliquées.

Chez KTM, Brad Binder a montré de belles choses, mais une fois de plus, les Autrichiens n'ont pas pu rivaliser avec les Ducati. Binder termine 6e, tandis que son coéquipier Jack Miller clôture le top 10. Maverick Viñales, de son côté, a vu ses efforts anéantis par une chute alors qu'il se battait pour une place dans le top 10.

Les constructeurs japonais ont vécu un Grand Prix difficile sur leurs terres. Joan Mir a été victime d’un grave accident impliquant Álex Márquez, tandis que Johann Zarco, le meilleur représentant de Honda, termine à la 11e place. Quant à Yamaha, Fabio Quartararo a été une nouvelle fois le meilleur représentant, mais sa 12e place reste bien loin des attentes.