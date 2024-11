MotoGP Malaisie : héroïque, Bagnaia garde le championnat en vie

Pecco Bagnaia a frappé un grand coup lors de la course longue du Grand Prix de Malaisie, se rachetant avec brio après un week-end tumultueux. Dans une bataille acharnée contre Jorge Martin, le champion en titre a montré sa détermination en s’échappant pour remporter la victoire avec une large marge après un combat de tous les instants contre son rival en entame de course. Ce triomphe laisse le titre MotoGP encore en suspens, reportant la décision finale à la grande course de Barcelone, qui remplacera Valence.

Le spectacle offert par Bagnaia et Martin a ravi les spectateurs, avec des duels spectaculaires sur la piste, semblant rappeler les grandes heures de la catégorie reine. Après quelques tours d’intense compétition, Bagnaia a réussi à prendre le large, mais Martin, avec une solide deuxième place, conserve un avantage de +24 points dans le championnat. Pour Bagnaia, l’équation est claire : il doit désormais compter sur des erreurs de Martin pour espérer réduire l’écart après sa chute lors de la course Sprint ce samedi.

Le podium a également vu Enea Bastianini s’installer en troisième position, profitant de la chute de Marc Marquez. L’intensité de la course a été marquée par un premier incident, impliquant plusieurs pilotes, dont Jack Miller, qui a été rapidement évacué mais sans blessures graves, selon les premiers examens. Le drapeau rouge a interrompu la course, permettant aux équipes de prendre soin des blessés et de préparer le redémarrage.

Les pneus soft-medium étaient le choix privilégié des pilotes, et dès le départ, Bagnaia et Martin se sont retrouvés en tête, avec Marquez en spectateur attentif. Ce début de course a été suivi d’une belle bagarre, mais au fil des tours, Bagnaia a commencé à creuser l’écart. Malheureusement pour Marquez, un glissement à mi-course lui a coûté une position sur le podium, permettant à Bastianini de grimper sur la troisième marche. Quartararo est sixième et Zarco onzième.

Alors que le MotoGP se dirige vers Barcelone pour la finale, la tension est palpable. Les yeux seront rivés sur Martin et Bagnaia, avec l’espoir d’un dernier duel palpitant pour le titre de champion du monde. Une chose est sûre, la saison 2024 ne déçoit pas et promet encore des émotions fortes !