MotoGP, Misano 2 : Quartararo et Zarco retrouvent le sourire

Fabio Quartararo a montré des signes de progrès ce week-end à Misano, avec des performances encourageantes lors des essais et des courses. Après une excellente cinquième place lors des préqualifications, "El Diablo" a réussi à se qualifier directement pour la Q2, ce qui représente le meilleur résultat d’essais de la saison pour Yamaha. Malgré un manque de puissance persistant sur sa YZR-M1, le tricolore a su se battre avec acharnement lors de la course Sprint et du Grand Prix principal.

« Je pense que la cinquième position était la meilleure pour laquelle nous pouvions nous battre » a commenté Fabio après la journée du vendredi. « Nous avons fait de notre mieux et j’ai fait un voyage fantastique. Je voulais descendre à 1'30 au tour, et c'était fantastique d'atteindre cet objectif. Nous devons faire un petit pas de plus, mais après tant de jours passés ici en selle, la marge est très petite. »

Quartararo a également évoqué le développement du futur moteur V4 de Yamaha, se montrant prudent quant à ses attentes : « honnêtement, je ne peux pas dire si le V4 sera meilleur. Je ne pense pas que ce sera le plus important. Yamaha pousse très fort dans tous les domaines. »

Fabio Quartararo a terminé septième lors de la course Sprint du samedi, ce qui en a fait le meilleur pilote à bord d’une moto japonaise dans un championnat dominé par les constructeurs européens. « Je suis content, mais nous perdons en puissance, surtout en course. Nous manquons de vitesse de pointe et d’accélération dans les derniers virages. Nous devons trouver plus de puissance sans perdre en agilité. L’objectif est le Top Six dimanche. »

Parti neuvième, Fabio Quartararo a réussi à grimper jusqu’à la cinquième position lors de la compétition du dimanche avant de rencontrer des problèmes de carburant dans les derniers virages, le reléguant à la septième place à l’arrivée. « C’est de loin l’un des meilleurs GP que nous ayons eu cette année. Si nous faisons un week-end similaire en Indonésie, ce sera un grand pas en avant. Ces derniers temps, je me sens beaucoup mieux sur la moto. »

De son côté, Johann Zarco a eu un week-end plus compliqué avec des performances en dents de scie. Le pilote du LCR Honda a néanmoins montré des signes de progrès avec des ajustements positifs sur sa moto.

Lors des essais, Zarco a ressenti les effets positifs des nouveaux éléments testés lors des essais de Misano. « Ce que nous avons testé lundi lors du test était positif, et nous avons travaillé sur l'amélioration du tour chrono. J'ai remarqué que je peux faire un meilleur temps au tour en utilisant moins d'efforts, ce qui est très positif pour nous. »

Cependant, malgré ces progrès, il n’a pas réussi à se qualifier pour la Q2, terminant à la 17e place de la grille. Lors du Sprint, il a terminé 16e, une position décevante mais avec un rythme de course en amélioration.

Lors de la course principale, Zarco a réussi à remonter plusieurs positions et à finir 15e. « C'est positif d'aborder les courses asiatiques après avoir marqué à nouveau des points. J'ai réussi à rattraper le groupe devant moi, ce qui signifiait beaucoup. Les bons chronos dans les dernières étapes de la course sont un autre signe que nous sommes sur la bonne voie. »

Le Grand Prix d'Émilie-Romagne a permis à Fabio Quartararo et Johann Zarco de démontrer leurs capacités à surmonter les difficultés. Si Yamaha continue de peiner face aux constructeurs européens, Quartararo montre des signes de progression et reste optimiste pour la suite. Zarco, quant à lui, malgré un week-end difficile, voit des progrès qui laissent espérer de meilleurs résultats lors des prochaines manches MotoGP en Asie.