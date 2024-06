MV Agusta va revenir en MotoGP !

Après être entré dans le capital de la marque MV Agusta en 2022 en acquérant 25,1 % des parts de l'entreprise, le groupe Pierer Mobility, maison mère de KTM, mais aussi de GasGas et Husqvarna, a annoncé en début d’année 2024 la prise de contrôle de MV Agusta via la levée de l’option d’achat de 25 % des parts de la marque italienne, devenant ainsi actionnaire majoritaire avec 50,1 % des parts.

L’arrivée de MV Agusta dans le giron KTM devrait ainsi profiter à MV Agusta pour poursuivre son développement commercial, mais également lui permettre d’avoir une vitrine incomparable : le MotoGP.

Un retour dans l'élite prévu en 2027

L’information, évoquée depuis plusieurs mois, a été confirmée par Hubert Trunlenpolz, membre du conseil d’administration de Pierer Mobility : MV Agusta intégrera le championnat du monde MotoGP à partir de 2027, à l’occasion de l’entré en vigueur du nouveau règlement technique. Un retour important pour le constructeur aux 18 titres mondiaux.

A l’instar de la marque GasGas, présente en MotoGP via l’équipe Tech 3, qui aligne en réalité des KTM maquillée à ses couleurs, MV Agusta ne sera pas catégorisé comme constructeur, se contentant d’habiller des KTM, et notamment le nouveau moteur de 850 cm3.

« Nous avons l'intention et le projet de ramener MV Agusta dans la catégorie reine, mais nous ne le ferons pas en développant un moteur indépendant. KTM et MV devront partager le nouveau moteur MotoGP de 850 cm3, donc MV Agusta ne sera pas un constructeur indépendant en 2027. Bien qu'ils puissent utiliser un châssis et un aérodynamisme différents » a confirmé Trunkenpolz à nos confrères de GP One.

Voilà qui laisse donc de la place à l’arrivée d’un nouveau constructeur en MotoGP. BMW par exemple…