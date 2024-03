BMW bientôt en MotoGP ?

Assez peu en réussite dans le championnat du monde Superbike ces dernières années, le constructeur allemand BMW Motorrad envisage malgré tout de franchir une nouvelle étape, et de se lancer également en MotoGP.

Évoquée lors du désengagement de Suzuki en 2022, l’arrivée de BMW en MotoGP n’a jamais été confirmée officiellement par le constructeur allemand, malgré la porte grande ouverte laissée par Carmelo Ezpeleta, le patron du promoteur du championnat du monde MotoGP : « Il est possible qu'une grande marque entre dans le Championnat du Monde dans les prochaines années. Si un constructeur s'intéresse au Championnat du Monde et décide de participer et d'investir sur le long terme, nous sommes toujours ouverts à discuter. »

Depuis, BMW Motorrad a changé de direction, un Markus a succédé à un autre, Markus Flasch prenant la suite de Markus Schramm, et les choses sont visiblement en train d’évoluer concernant l’engagement de la marque en MotoGP. « Nous étudions la question » a ainsi avoué le boss de BMW à nos confrères allemands de Motorrad, qui a poursuivi : « Il est pour moi indiscutable qu'un programme compétition mené à bien contribue à renforcer la marque et l'enthousiasme au sein de la communauté. Vous pouvez donc deviner que chez BMW Motorrad, nous allons continuer à renforcer notre engagement dans le sport moto. »

Et quoi de mieux que le MotoGP pour faire office de vitrine mondiale du savoir-faire sportif de la marque à l’hélice ?