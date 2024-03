MV Agusta rachetée par KTM !

Après être entré dans le capital de la marque MV Agusta en 2022 en acquérant 25,1 % des parts de l'entreprise, le groupe Pierer Mobility, notamment propriétaire de KTM, mais aussi de GasGas et Husqvarna avait officialisé en fin d’année dernière l’accord entre toutes les parties concernant un prochain achat et une prise de contrôle de la marque par le groupe autrichien. L’acquisition, attendue pour 2026 intervient bien plus tôt puisque Pierer Mobility vient d’annoncer prendre le contrôle de MV Agusta via la levée de l’option d’achat de 25 % des parts de la marque italienne, devenant ainsi actionnaire majoritaire avec 50,1 % des parts.

Cette prise de pouvoir du groupe Pierer Mobility dans l’organigramme MV Agusta a pour conséquence directe un changement de dirigeant à la tête de la marque italienne. Exit Timur Sardarov, remplacé par Hubert Trunkenpolz, membre du comité exécutif de Pierer Mobility AG.

Le Russe, qui reste tout de même actionnaire minoritaire de MV Agusta, même si plus décisionnaire, détenant toujours 49,9 % des parts de l’entreprise, endossera un rôle de vice-président et ambassadeur de la marque : « C’est un honneur de jouer un rôle dans la formation de l’héritage de MV Agusta. Au cours des cinq dernières années, l’entreprise et moi avons évolué considérablement. Notre croissance ensemble témoigne du parcours transformateur que nous avons partagé. Mon temps avec MV Agusta a été un chapitre charnière de ma vie, rempli de joies et de défis mutuels. Alors que je continue de servir de vice-président dévoué, je m’engage à soutenir l’entreprise et son succès continu. »

Relancée sous la direction de Sardarov, MV Agusta devrait maintenant profiter du savoir-faire du groupe Pierer Mobility pour poursuivre son expansion et accroître son développement commercial mondial.