Niort: 78 lots aux enchères le 24 mai

Nous vous invitons à nous suivre une nouvelle fois à Niort dans les Deux-Sèvres pour une vente aux enchères qui comptera soixante-dix-huit lots. Bien évidemment, si nous vous en parlons, c'est qu'il y aura des motos à acquérir.

Elles seront vingt-cinq à tenter de trouver un nouveau garage et un pilote prêt à leur faire reprendre la route. Toutes ces machines ainsi que les autres lots composant cette vente sont à découvrir sur le site interencheres.com, site qui vous donnera toutes les infos et qui retransmettra la vente en direct, ce qui vous donne la possibilité d'enchérir depuis votre domicile.

Maintenant que le décor est planté, commençons par jeter un œil du côté des petites cylindrées. Trois Solex seront les premiers à se présenter aux acquéreurs. La fourchette estimative en fonction du modèle est proposée 300 et 800 euros. Ci-dessous, ce vélomoteur Motobécane AV 44 Standard a eu droit, anciennement, à une restauration. Avec sa carte grise, il est estimé entre 400 et 700 euros. Comme il est de 1964, il faudra passer le contrôle technique pour obtenir un nouveau titre de circulation.

Motoconfort AV 44 Standard 1964

Ce scooter Lambretta 125 cm3 type LD est en bon état de présentation après une restauration ancienne complète. Son compteur affiche 36 705 kilomètres. Bien qu'étant de 1959, sa carte grise normale l'oblige à passer par la case "contrôle technique" (estimation entre 3 000 et 4 000 euros).

Lambretta 125 cm3 LD 1959

Cette Monet Goyon 198 cm3 type M2VD a été entièrement restaurée. Elle est en bon état de présentation et est décrite comme fonctionnelle. Elle est équipée de suspensions "Grégoire" et de nombreuses pièces sont neuves. L'estimation est proposée entre 1 500 et 2 300 euros.

Monet Goyon 198 cm3 M2VD

On attend entre 2 700 et 3 200 euros pour ce Suzuki 125 cm3 VanVan de 1975. Il faudra prévoir quelques travaux (éclairage, joints spy...) avant de lui faire subir l'examen du contrôle technique.

Suzuki VanVan RV 125 cm3 1975

On continue page suivante avec les gros cubes.