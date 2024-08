Nouveau : L’Orcal Arios+ 125 est à moins de 3 500€

Dès le premier coup d’œil, l’Arios+ 125 vous invite à l’essayer, à vous évader, et à redécouvrir vos trajets quotidiens. Chez Orcal, le confort est annoncé comme une priorité absolue. L’Arios+ 125 assure donc une conduite agréable, que ce soit pour le pilote ou le passager. Grâce à ses suspensions à gaz, chaque trajet devient un plaisir, vous permettant de rouler sans fatigue, tout en restant concentré sur la route.

L’Arios+ 125 combine parfaitement un gabarit compact et une performance remarquable. Équipé d’un moteur 125 cc à refroidissement liquide, délivrant 14,5 ch, ce scooter est à la fois agile et puissant. Avec son poids plume de 148 kg et sa transmission automatique, il vous garantit une expérience de conduite fluide et dynamique.

Pourquoi choisir entre style et fonctionnalité ? L’Arios+ 125 adopte un design ADV tendance avec des lignes affirmées et un caractère GT marqué. Son pare-brise réglable, ses repose-pieds spacieux et son porte-paquets en aluminium sont intégrés dans un design fluide et harmonieux. La signature lumineuse LED avant et arrière renforce son allure moderne et raffinée.

L’Orcal Arios+ 125 est conçu pour vous simplifier la vie. Il est équipé d’une Smart Key avec alarme réglable, d’un éclairage adaptatif en virage (Cornering Light), et d’un écran LCD 7 pouces vous fournissant toutes les informations essentielles. Avec ses freins ABS à double disque, ses deux béquilles, et son coffre à casque, il répond à tous vos besoins en matière de sécurité et de praticité.

Ne manquez donc pas l’occasion de vous offrir l’Orcal Arios+ 125 à un prix exceptionnel de 3 490€. Avec cette remise de 500€, simplifiez vos trajets urbains et libérez-vous des contraintes de la ville. Rendez-vous dans l’un des 274 points de vente Orcal en France et découvrez ce scooter unique.

Disponibilité en deux coloris élégants :

Blanc brillant et Gris brillant.

Prix : 3 490 € TTC Public Conseillé (dans la limite des stocks disponibles).

*Offre spéciale dans la limite des stocks disponibles et jusqu’au 30 septembre 2024.

Homologation Euro 5. Garantie : 2 ans PMO

FICHE TECHNIQUE

Moteur : monocylindre 4T, 4 soupapes

Cylindrée : 124,5 cc

Refroidissement : Liquide

Injection : Bosch EFI

Allumage : Electronique

Puissance maxi : 10,7 Kw @ 8500 tr/min (14,6 ch)

Couple maxi : 12,5 Nm @ 6500 tr/min

Démarrage : Electrique

Embrayage : centrifuge

Boite de vitesse : CVT automatique

Transmission : par courroie

Cadre : treillis tubulaire en acier

Suspension avant : fourche télescopique ø 35 mm

Débattement avant : 115 mm

Suspension arrière : 2 amortisseurs , réglable en pré-charge et bonbonne de gaz

Débattement arrière : 115 mm

Freinage ABS double canal Bosch

Frein avant : disque ø 256 mm, étrier double piston

Frein arrière : disque ø 220 mm, étrier simple piston

Jantes alu à batons

Pneu avant : 110/80 x 14

Pneu arrière : 130/70 x 13

L x l x h (mm) : 1964 / 735 / 1186

Empattement : 1343 mm

Hauteur de selle : 775 mm

Poids : 149 kg en ordre de marche (sans essence)

Réservoir : 9,3 L

Prix : 3490€ ttc (blanc ou gris) offre valable jusqu’au 30 septembre 2024

Garantie : 2 ans pièces et Main d’œuvre

EQUIPEMENT DE SERIE

Smart key + alarme

Pare-brise réglable (2 positions)

Porte-paquets alu

Coffre sous selle 23 L, ouverture au contacteur

Boite à gants

Prises USB et 12V

Coupe-contact

Warning

Frein de parking

Ecran LCD 7 pouces

Trip

Montre

Jauge température eau

Compte-tours

Température extérieure

Jauge essence à segments

Béquilles latérale et centrale

Full led

Feux directionnels

Leviers réglables

Repose-pieds passagers repliables

Marche-pied

Guidon alu