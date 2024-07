Offres spéciales de Royal Enfield sur la Super Meteor 650

D’abord, pour tout achat d'une Super Meteor 650, Royal Enfield propose une prime à l'immatriculation de 650 € TTC. Cette prime vise à alléger les frais initiaux liés à l'immatriculation du véhicule, rendant ainsi le processus d'achat plus économique pour les clients.

En plus de la prime à l'immatriculation, Royal Enfield a mis en place une offre spéciale pour les modèles Super Meteor Celestial Red et Celestial Blue. Les clients qui choisissent ces variantes repartiront avec un jeu de valises Royal Enfield et le support d'origine offerts, représentant un avantage client de 618 € TTC.

Ces valises Touring, résistantes à l'eau et à coque dure, offrent une capacité de 35 litres, idéales pour les longs trajets et les voyages. Conçues pour s'intégrer parfaitement aux lignes élégantes de la moto, elles sont peintes en noir brillant et ornées d'un badge Royal Enfield, ajoutant une touche de classe et de fonctionnalité à la Super Meteor 650.

Les deux offres sont cumulables, ce qui signifie que les clients peuvent profiter à la fois de la prime à l'immatriculation de 650 € TTC et des valises Touring avec support pour les modèles Celestial, pour un total de 1 268 € TTC d'avantages. Ces offres sont disponibles jusqu'au 31 août 2024, offrant une fenêtre de temps limitée pour en bénéficier.