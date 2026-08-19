Piratage informatique : des centaines de milliers de données de la Fédération Française de Moto en vente sur le dark web
C’est un coup dur pour le monde du motocyclisme français et une vraie crise de cybersécurité pour la Fédération Française de Moto. La base de données de la FFM fait l’objet d’une mise en vente massive sur le dark web depuis le 16 août 2026. Issues de piratages survenus en 2024 ces données touchent environ 472 760 adhérents motards, incluant de nombreux mineurs.
Inscrit dans la vague de cyberattaques sans précédent touchant plus d’une vingtaine de fédérations sportives françaises entre 2024 et 2026, le vol des données concernant la Fédération française de moto revient sur le devant de la scène.
Depuis le 16 août 2026 dernier, les données issues de ce piratage survenu en 2024, et qui concernent environ 472 760 adhérents motards dont de nombreux mineurs se retrouvent en vente sur le dark web.
Les fichiers en circulation contiennent des informations personnelles particulièrement détaillées sur les licenciés concernés : nom et prénom, date de naissance et nationalité, adresse postale complète, adresse e-mail et numéro de téléphone, numéro d’adhérent et de licence.
Même si les mots de passe et données bancaires ne semblent pas directement exposés dans ce lot, la divulgation de ces informations expose les licenciés à des campagnes de phishing (hameçonnage) ultra-ciblées pouvant engendrer la réception de faux courriels de la fédération réclamant un impayé, une mise à jour de dossier ou un renouvellement de licence. Du croisement de données (doxing) avec d’autres fuites récentes pour affiner les escroqueries et les rendre indétectables est aussi possible.
Que faire pour limiter les risques ?
Pour contrer ces menaces numériques, il est plus que vivement conseillé de modifier son mot de passe du compte licencié (FFM) et veillez à ne plus l’utiliser sur d’autres sites web. Mettre en place la double authentification (2FA) désormais proposée par les fédérations est une autre possibilité de se prémunir de toute mauvaise surprise future.
Et il est également préconisé de se montrer très vigilants face aux messages reçus (SMS ou e-mails) prétendant émaner de la FFM. En cas de doute ou de demande d’action financière, contactez directement l’organisme par vos propres moyens avant de cliquer sur le moindre lien.
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