Praga ZS 800 Carbon Edition : la crème de la crème

Présentée l’année dernière, la Praga ZS 800 peine à trouver preneur.

Il faut dire qu’avec un ticket d’entrée fixé à 91 000 €, le modèle au style rétro n’est pas exactement à la portée de toutes les bourses.

Si seulement 8 exemplaires sur les 28 produits ont trouvé preneur à ce jour, la marque tchèque fondée en 1907 a décidé d’ajouter une touche d’exclusivité à son modèle avec une Carbon Edition limitée à 5 exemplaires qui fait cette fois grimper l’addition finale à 98 800 €. Une paille pour qui est prêt à mettre autant d’argent dans un deux-roues, aussi luxueux soit-il.

Un bobber à près de 100 000 euros

La Praga ZS 800 Carbon Edition profite ainsi de l’ajout du carbone pour perdre des kilos, avec 142 kg annoncés contre 158 kg pour la Praga ZS 800 « standard ». Une moto sur laquelle on retrouve le moteur bicylindre en ligne de 773 cm3 de la Kawasaki W800 qui délivre 48 chevaux à 6 000 tr/min, mais aussi les freins à tambour, à l’avant comme à l’arrière. Une absence d’ABS rendue possible par les exemptions européennes pour les véhicules de très petites séries.

Modèle rendant hommage à la Praga BD 500 de 1928, avec son style bobber et sa selle flottante, la Praga ZS 800 repose sur un cadre tubulaire en acier au chrome molybdène, des jantes en carbone et une ligne d’échappement en titane pesant moins de 5 kg et une fourche Girder.

Les premières motos seront livrées à leurs propriétaires dans les prochains jours. 20 exemplaires sont encore disponibles.