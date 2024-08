QJMotor peut réinventer la Superveloce en toute légalité

En 2020, MV Agusta a signé un partenariat avec QJGroup pour distribuer ses motos en Chine, permettant également la production de modèles communs. Ainsi, la SRK 921 SV n'est pas simplement une imitation bon marché, mais un produit développé avec l'approbation et l'influence de MV Agusta. De plus, deux anciens designers de MV Agusta, Adrian Morton et Paolo Bianchi, travaillent désormais pour QJMotor, apportant avec eux une touche d'authenticité italienne.

Le prototype de la SRK 921 SV, photographié dans un atelier chinois début août 2024, présente des caractéristiques qui rappellent immédiatement la Superveloce : un carénage néoclassique arrondi, des feux ronds à LED à l'avant et à l'arrière, et un châssis intégrant un bras oscillant unilatéral. Le moteur, un quatre cylindres en ligne basé sur celui de MV Agusta, promet des performances proches de 130 CV, similaires à celles de la SRK 921 RR, une autre sportive de QJMotor introduite en Chine au début de 2024.

Le design de la SRK 921 SV, jusqu'aux lettres imprimées sur le carénage, est fortement influencé par la marque italienne, soulignant l'étroite collaboration entre les deux entreprises. En matière de technologie, la moto ne sera pas en reste : elle pourrait intégrer une IMU à six axes, un écran TFT de cinq pouces, et même une dashcam frontale, le tout à un prix très compétitif d'environ 8 900 euros en Chine.

Pour le moment, les plans d'exportation de la SRK 921 SV ne sont pas confirmés, mais si elle venait à être commercialisée en dehors de la Chine, son prix pourrait avoisiner les 10 000 euros. Cela reste largement en dessous des 20 000 euros demandés pour la MV Agusta Superveloce d'origine, offrant une alternative plus accessible tout en conservant une grande partie du charme et des performances de la moto italienne.

Avec des collaborations de ce genre, le marché des deux-roues voit une nouvelle dynamique où les frontières entre les motos haut de gamme européennes et les modèles plus abordables chinois deviennent de plus en plus floues. QJMotor semble prêt à capitaliser sur cette tendance, offrant aux passionnés une expérience proche de l'exclusivité italienne, mais à un prix bien plus abordable.