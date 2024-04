Rieju présente ses nouveautés 50 cm3

Toujours installée en Catalogne, dans le nord-est de l’Espagne, entre Girone et Barcelone, la marque espagnole Rieju vient de présenter la dernière évolution de son modèle phare de petite cylindrée : la MRT 50.

Revue esthétiquement tout en conservant son style, la gamme Rieju MRT 50, accessible à partir de 14 ans, propose, pour son modèle 2024 un nouveau kit graphique et des combinaisons de couleurs inédites.

Disponible en deux déclinaisons, Supermotard et Enduro, la MRT 50 de Rieju reste propulsée par un moteur Minarelli NG deux-temps à refroidissement liquide. Un bloc complété par une boîte de vitesses à six rapports, un carburateur Dell’Orto et un système Kick Start pour le démarrage, et intégré dans un châssis double poutrre périmétrique en acier avec sous-châssis arrière amovible.

Deux versions de chaque déclinaison sont disponibles, standard et Pro, qui se distinguent par des coloris différents, mais surtout par ses composants et équipements : étriers de frein à piston unique, fourche télescopique de 37 mm de diamètre, disques de frein de 260 (avant) et 200 mm (arrière) et monoamortisseur pour les versions standard, contre étrier avant à double piston, fourche inversée de 40 mm de diamètre, disques de frein avant et arrière Galfer Wave de 300 et 200 mm, monoamortisseur avec bouteille de gaz séparée et protège-mains pour les versions Pro.