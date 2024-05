Royal Enfield Himalayan 450 : elle arrive en France

Voici une nouvelle qui devrait ravir les nombreux motards qui attendent avec impatience de découvrir la nouvelle génération de la Royal Enfield Himalayan.

Présentée en novembre dernier à l’occasion du salon EICMA de Milan, puis essayée par Caradisiac seulement quelques jours plus tard dans les montagnes himalayennes, la nouvelle Royal Enfield Himalayan 450 arrive dans les points de vente, et sera officiellement lancée le samedi 25 mai prochain.

Intégralement revu, le trail indien version 2024 profite donc d'un nouveau monocylindre à refroidissement liquide de 452 cm3 capable de délivrer 40 chevaux à 8 000 tr/min et d'offrir un couple de 40 Nm à 5 500 tr/min. On retrouve également un accélérateur électronique Ride by Wire avec plusieurs modes moteur, une nouvelle instrumentation TFT de quatre pouces avec navigation intégrée (via Google Maps) et connectivité smartphone, une prise USB-C mais aussi l'ABS commutable, une fourche inversée de 43 mm, un réservoir de 17 litres et une garde au sol de 230 mm pour un poids total de 198 kg en ordre de marche.

Côté tarifs, la Royal Enfield Himalayan 450 est accessible à partir de 5 890 €, soit seulement 200 € de plus que l’Himalayan de précédente génération.