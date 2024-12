Royal Enfield présente une nouvelle Scram 440

Présentée à l'occasion du Motoverse, qui s'est tenu dans la ville indienne de Vagalor, la nouvelle Royal Enfield Scram 440 est une petite surprise.

Alors qu'une déclinaison équipée du moteur monocylindre de 450 cm3 de la nouvelle Himalayan 450, développant 40 chevaux à 8 000 tr/min et 40 Nm à 5 500 tr/min de couple était attendue, la firme a fait le choix de doter son scrambler 2025 d'un moteur de 443 cm3 n'offrant « que » 25,4 chevaux à 6 250 tr/min et un couple de 34 Nm à 4 000 tr/min.

Le moteur, refroidi par air, n'est donc qu'une évolution de celui qui équipait jusque-là la Scram 411, mis à jour afin de satisfaire aux nouvelles normes antipollution.

Au rayon des évolutions, outre la puissance et le couple en hausse, on peut également noter une consommation moindre et l'ajout d'une boîte de vitesses à six rapports.

Une simple évolution pour le scrambler indien de moyenne cylindrée

On retrouve la fourche télescopique avec débattement de 190 mm, le mono-amortisseur de 180 mm, les roues de 19 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière, ainsi que le même système de freinage avec disque avant de 300 mm et disque arrière de 240 mm, un phare LED et l'ABS.

Mise à jour mécaniquement, la nouvelle Royal Enfield Scram 440 devrait rapidement venir remplacer l'actuelle Scram 411 dans le catalogue de la marque indienne, sans pour autant apporter de plus-value réelle par rapport à la première génération.