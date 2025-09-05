Sécurité routière : le radar intelligent qui traque les dépassements illégaux arrive

Baptisé officiellement SV3, ce système révolutionnaire, développé par l’entreprise italienne K2K SrL, combine capteurs intégrés dans l’asphalte et caméras ultra-rapides pour piéger les imprudents. Premier du genre opérationnel depuis le 4 août 2025 sur la SS18 en Calabre, il pourrait bien envahir les routes européennes, à l’image des autovelox ou tutor. Attention, motards et automobilistes : les amendes pleuvent, et la technologie est implacable !

Le SV3 n’est pas un simple radar : c’est un gardien vigilant des lignes continues !

- Détection Intelligente : Des capteurs électromagnétiques enfouis dans l’asphalte repèrent instantanément quand un véhicule (voiture ou moto) franchit une ligne continue ou envahit la voie opposée dans une zone interdite.

- Enregistrement Précis : Une fois activé, des caméras HD (jusqu’à 17 photos par seconde) filment une séquence de 15 secondes, capturant le moment de l’infraction, les conditions avant/après, et même la signalétique. L’IA analyse les images pour générer un rapport automatique, envoyé aux autorités pour vérification finale .

- Limites d’Installation : Pas n’importe où ! Autorisé seulement sur routes à haut risque (vitesse max 90 km/h), comme les virages aveugles, sections montagneuses ou lignes droites à visibilité réduite. L’installation nécessite l’aval du préfet, pour cibler les zones accidentogènes.

L’Intelligence Artificielle entre en scène

Évolution des modèles SV1 et SV2 (en service depuis 2004), le SV3 améliore la qualité vidéo, transmet en temps réel, et surveille une voie dans chaque sens. Résultat : plus précis, plus dur à esquiver !

Les motards, particulièrement vulnérables aux collisions frontales, sont en première ligne. Le SV3 a fait ses débuts le 4 août 2025 à Acquappesa (Cosenza), sur la SS18 Tirrena Inferiore, un spot notoire pour les accidents graves dus à des dépassements imprudents. Le maire Francesco Tripicchio a commenté : « Ce point est dangereux depuis des années, avec de nombreux incidents. » D’autres installations suivent : sur l’A4 Venezia-Trieste pour les poids lourds, et potentiellement sur d’autres statales. L’Italie, pionnière, pourrait exporter cette tech en Europe, comme le tutor ou les radars autonomes.

Le sorpassometro cible une cause majeure d’accidents : les collisions frontales, souvent fatales pour les motards. En 2024, les amendes routières ont rapporté 2 milliards d’euros (+200 M€ vs 2023), mais l’objectif est la prévention. K2K SrL promet une IA infaillible pour éviter les faux positifs.

Le sorpassometro marque une ère nouvelle : l’IA au service de la route, pour des dépassements plus safe. Motards, prudence sur les lignes continues – la Calabre surveille, et l’Europe suit !