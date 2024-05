Un prix prestigieux pour la Ducati Diavel V4

Si on a coutume de dire que « tous les goûts sont dans la nature », la Ducati Diavel V4 semble faire l’unanimité pour son design.

Désignée par les visiteurs « Plus belle moto » du salon de Milan 2022, évènement lors duquel le power cruiser italien a fait ses grands débuts en société, la Ducati Diavel V4 vient de remporter un nouveau prix, et pas des moindres, le prestigieux « Best of the Best » Red Dot Award, décerné par un jury d’experts en design.

Primée dans la catégorie « Product Design » (design produit), la moto italienne a remporté la plus haute reconnaissance du concours. Un titre réservé « aux créations capables d’établir un nouveau standard dans le secteur de référence ».

Ce n’est pas une première pour un modèle Ducati puisqu’avant la Diavel V4, la 1199 Panigale (en 2013), la XDiavel (en 2016) et la Diavel 1260 (en 2019) ont également été récompensées par les Red Dot Awards lors d’éditions précédentes.

La moisson de prix continue donc pour la Diavel V4, déjà auréolée d’un Good Design Award, la plus ancienne reconnaissance mondiale dans le secteur du design et remportée en son temps par la Diavel 1260 S, et la mention spéciale du German Design Award 2024, décernée par le German Design Council, deux références incontournables dans l’univers du design.