Une BMW GS Enduro en préparation !

Décidément, Flasch se lâche.

Nouvel homme fort de BMW Motorrad depuis son arrivée en remplacement de Markus Schramm en fin d’année dernière, Markus Flasch multiplie les déclarations concernant l’avenir de la marque.

Après avoir avoué les réflexions de BMW quant à une arrivée prochaine en MotoGP, le boss de la division moto de BMW a cette fois confié à nos confrères allemands de Motorrad que la marque développait actuellement une GS plus légère que les modèles actuels, animée par un moteur Boxer refroidi par air et huile et dédié à un usage orienté off-road.

Cette « R12 GS Enduro », qui devrait ravir les amateurs de off-road et de la marque allemande a même été espionnée par Motorrad en pleins tests grandeur nature. On y découvre de nombreux équipements qui confirment les ambitions baroudeuses de la moto : une fourche à large débattement, des jantes à rayons, une roue avant de 21 pouces et des pneus à crampons. Selon Motorrad, la moto repose également sur le cadre tubulaire en acier de l’actuelle BMW R12 nineT, alors que le monobras oscillant Paralever et le système d’échappement placé en position basse, sous la moto semblent inédits.

Un futur modèle qui ferait alors écho à la BMW HP2 Enduro sortie en 2005, et dont le succès commercial fut alors plus que mitigé.

Avec les annonces de Markus Flasch et les premières images de la moto, on peut espérer voir cette moto dès cette année lors des prochains salons internationaux de Milan, ou de Cologne, où le constructeur allemand sera présent.