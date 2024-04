Une Yamaha MT-07 à transmission semi-automatique en préparation ?

Nos confrères de la publication américaine Cycle World publient sur la toile le résultat de leur dernière trouvaille. Ils ont en effet découvert sur le site des dépots des brevets au Japon un schéma montrant que Yamaha prépare une transmission semi-automatique pour le roadster MT-07.

D'après les informations sur ce sujet, le système fonctionnera sans levier d'embrayage au guidon et sans sélecteur au pied. Les vitesses seront en effet sélectionnables grâce à des boutons installés sur la partie gauche du guidon. Ces derniers piloteront des actuateurs chargés de changer les rapports de la manière la plus douce possible. Une technologie qui s'inspirera de l'ACC-S déjà vu sur la Yamaha FJR 1300 de 2006. Des rumeurs évoquent en outre la possibilité de circuler en mode 100% automatique.

Détail intéressant, cette transmission semi-automatique sera sans doute compatible avec les autres motos de la gamme équipées du moteur bicylindre CP2 de 690 cm3. Comprenez par là que les futures générations de Tracer 7 et de Tenere 700 suivront le mouvement quelques mois ou années plus tard.