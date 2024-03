Vente aux enchères exclusive Deus Ex Machina sur Catawiki

En collaboration avec le site de ventes aux enchères en ligne Catawiki, l'enseigne "Deus ex Machina" vous propose dix-huit machines à acquérir et ce jusqu'au mardi 2 avril 20 heures.

L'offre se compose de huit motos directement sorties des ateliers du célèbre préparateur et de dix machines "vintage" plus ou moins d'origine et couvrant une période allant de 1971 à 2003. À noter que quatre des motos préparées dans l'atelier de Milan (lieu où il faudra venir retirer les motos) sont accessibles sans prix de réserve.

Mais laissons la parole à Alessandro Rossi, le directeur de "Deus Ex Machina": "Nous démarrons le printemps avec enthousiasme. Toutes les motos de cette vente aux enchères sont incroyablement spéciales et uniques et il y a une histoire derrière chacune d'entre elles. Je tiens à souligner que ces motos ne sont pas seulement des objets de collection, mais qu'elles sont prêtes à être utilisées et nous sommes ravis de les accueillir dans cette vente aux enchères.”

Commençons par les machines "vintage" de cette vente. Datant du début des années quatre-vingt, cette Yamaha 465 YZ "Bob Hannah Réplica" est annoncée comme étant en très bon état. Son estimation, entre 8 000 et 10 000 euros, rejoint celle de ses concurrentes de l'époque comme la 480 CR de chez Honda.

Yamaha 465 cm3 1981

On connaît la marque Bultaco principalement pour ses machines de tout terrain et plus spécialement pour s'exprimer sur les zones de trial. Beaucoup plus confidentielles, les Bultaco Astro 360 furent développées sur la base du modèle "pur-sang" pour le marché américain afin de s'aligner sur les grilles de départ des pistes de Flat-Track.En très bon état, on en attend entre 9 000 et 11 000 euros.

Bultaco Astro 360 1976

La moto la plus ancienne de cette vente est cette Hercules 125 GS de 1971. Elle est décrite comme étant en très bon état. Côté estimation, elle a été fixée entre 4 500 et 6 000 euros.

Hercules GS 125 cm3 1971

Cette Kawasaki 500 Mach III est issue d'une petite série de machines préparée dans les années soixante-dix par l'atelier Bucci Racing. Destinée à la compétition, elle est proposée sans titre de circulation (estimation entre 9 000 et 10 000 euros).

Kawasaki 500 cm3 Mach III 1973

On continue page suivante avec quelques "productions" des ateliers "Deus Ex Machina".