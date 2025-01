Châtellerault: 12 bécanes aux enchères le 1er février

Les machines à partir de 125 cm3

Cette Monet Goyon 125 cm3 S6VU (pour utilitaire) semble avoir été restaurée précédemment. On ne sait pas si elle démarre, la seule information étant que le moteur n'est pas bloqué. Elle sera proposée entre 200 et 300 euros avec un moteur et un cadre supplémentaire.

Monet Goyon 125 cm3 S6VU

Restauration ancienne également pour cette Ultima qui est datée du début de l'année 1947. La description reprend les caractéristiques techniques du modèle et nous annonce juste qu'elle sera vendue en l'état avec son contrôle technique (estimation entre 1 200 et 1 500 euros).

Ultima 125 cm3 V2 1947

Là, pas de doute, il faudra prévoir une restauration complète (moteur bloqué). Cette Motobécane 125 cm3 type D45S est un modèle très connu dans la production des machines populaires dans l'immédiat après-guerre. Son estimation est fixée entre 200 et 300 euros.

Motobécane 125 cm3 D45S 1950

Si les Moto Guzzi Dingo de la page précédente sont trop petits pour vous, vous pouvez tenter votre chance sur les deux California disponibles dans cette vente. Vous avez cette 1000 Calif' II (950 cm3) avec un peu plus de 46 000 kilomètres à son compteur et estimée entre 3 500 et 5 000 euros. La mécanique est en état de marche mais une révision sera à prévoir car elle n'a pas tourné depuis quelques années (cache latéral gauche d'une autre couleur et semblant venir d'une Calif' III).

Moto Guzzi California 2 950 cm3 1986

Sinon, vous avez cette version beaucoup plus récente (2011) en 1400 cm3. Elle est en très bon état (28 000 kilomètres à son compteur) et sera proposée entre 8 000 et 10 000 euros avec son contrôle technique.

Moto Guzzi 1400 California 2011

N'est-elle pas sympa cette Ducati 450 cm3 MK III de 1973? Elle a été entièrement restaurée (un dossier avec les factures pour un montant de 6 222 euros sera fourni) et n'a quasiment pas roulé depuis (estimation entre 10 000 et 14 000 euros).

Ducati Desmo 450 cm3 MK3 1973

On termine avec cette Kawasaki KXF 450 particulièrement affûtée avec des pièces spécifiques. De nombreuses pièces détachées seront livrées avec. Son estimation est proposée dans une fourchette fixée entre 1 000 et 1 500 euros.

Kawasaki 450 cm3 KXF 2013