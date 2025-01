Châtellerault: 12 bécanes aux enchères le 1er février

Ce samedi 1er février, c'est à Châtellerault dans la Vienne que nous vous convions pour une nouvelle vente aux enchères. Seize lots seront dispersés lors de cette vente, dont douze deux et trois roues.

La vente commencera à 14 heures 30 et sera diffusée en direct sur interencheres.com. Ce site vous donnera également le lieu exact de la vente seulement 24 heures avant son début.

Les petites cylindrées de cette vente

Vous n'avez pas le permis de conduire et vous cherchez un véhicule pour vous déplacer ou vous êtes tout simplement un inconditionnel des 49,9 cm3? Nous avons ce qu'il vous faut. Seule concession, il faudra mettre un petit peu les mains dans le cambouis avant de reprendre la route.

Dans cette catégorie, les estimations sont particulièrement accessibles. Cette Mobylette type AV 33 de chez Motoconfort (idem Motobécane) attend entre 100 et 150 euros. À ce prix-là, cela laisse de la marge pour entamer une restauration dans les règles.

Motoconfort Mobylette AV 33 1962

Estimation identique (entre 100 et 150 euros) pour sa cousine AV 31 de chez Motobécane qui sera livrée avec le moteur déjà démonté du cadre. En attendant de le refaire (il est annoncé comme bloqué), vous pourrez utiliser cette mob en mode vélo puisque les roues ont été restaurées et les pneus sont neufs.

Motobécane Mobylette AV 31

Là, il y aura beaucoup moins de travail. On ne sait pas grand-chose sur ce Moto Guzzi Dingo à trois vitesses si ce n'est que l'allumage est à revoir. L'estimation est proposée entre 500 et 700 euros.

Moto Guzzi cyclomoteur Dingo 1973

On prend le même et on recommence avec un autre Moto Guzzi Dingo mais version automatique à variateur. L’allumage est OK nous dit la description mais il faudra quand même refixer la béquille (estimation entre 300 et 400 euros).

Moto Guzzi cyclomoteur Dingo automatique

Ce tricycle Poirier est équipé d'un moteur Motobécane 2 temps de 49,9 cm3 entraînant la roue arrière droite. Le pilote pouvait également utiliser la manivelle montée au-dessus du guidon avec les mains pour actionner la roue avant (estimation entre 200 et 300 euros).

Tricycle Poirier Manulette

On tourne la page pour découvrir les machines à partir de 125 cm3.