68 machines neuves et d'occasion le 20 mars à Ste Geneviève des Bois

Les machines d'occasion

Les BMW seront omniprésentes lors de cette vente puisque l'on compte pas moins de quinze modèles disponibles. Cette R1200RT de 2014 sera à récupérer du côté de Paris. Avec 45 943 kilomètres à son compteur, on en attend un minimum de 7 400 euros.

Toujours dans la capitale française, ce scooter Tricity 300 cm3 de chez Yamaha est estimé à 3 200 euros. Il est de 2022 et il a déjà parcouru un peu plus de 20 000 kilomètres.

On annonce un démarrage difficile et une clé défectueuse pour ce quad Can Am Outlander Max XT de 2021 à récupérer du côté de Rennes. Il n'a que 3 369 kilomètres à son compteur et son estimation a été fixée à 8 000 euros. Un autre quad, à savoir un Hsun Scout 570 TRV de 2021 avec 4074 kilomètres à son compteur, sera proposé à partir de 4 000 euros, toujours sur le site de Rennes.

Un petit coup de cœur enfin pour cette Honda NSR 250 cm3 de 1984 qui ne laissera certainement pas les nostalgiques des moteurs deux temps indifférents. Elle n'a que 2873 kilomètres à son compteur et on en attend un minimum de 5 000 euros. Une petite précision qui ne devrait pas refroidir les amateurs de ce type de machine, un réglage de la garde d'embrayage sera à faire car la moto cale au passage du premier rapport.

Comme d'habitude, les résultats enregistrés lors de cette vente seront à découvrir dans quelques jours.