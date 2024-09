Vente le 21 septembre à Mazères (09): anciennes ou récentes?

Cette Honda Shadow 125 cm3 de 2001 est annoncée comme étant en très bon état mécanique. Esthétiquement, elle accuse les 42 500 kilomètres qu'elle a parcourus en un peu plus de deux décennies mais, si on se base sur les photos, rien de bien méchant (estimation entre 800 et 1 200 euros).

Honda 125 cm3 Shadow 2001

Cette Honda CB 750 Seven Fifty de 1992 a un peu moins de 30 000 kilomètres à son compteur. Elle est équipée d'un petit saute vent, d'un porte-bagages et de pare cylindres. Une sacoche de réservoir et un top-case seront livrés avec. L'estimation entre 2 000 et 2 200 euros est correcte sans toutefois en faire l'affaire du siècle.

Honda 750 cm3 Seven Fifty 1992

Ce scooter Peugeot Géopolis 400 cm3 de 2008 est estimée entre 800 et 1 200 euros. Mais, surprise, au moment de la mise en ligne de cet article, il avait disparu de la liste des lots disponibles. À vérifier dans les jours qui viennent s'il sera ou non proposé lors de cette vente.

Scooter Peugeot 400 cm3 Géopolis 2008

On se retrouve à la fin du mois pour découvrir les résultats enregistrés lors de cette vente.