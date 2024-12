Vente à Cherre (72) le 9 décembre: entre 1971 et 2016

Avec un budget supérieur à 1 000 euros, nous vous proposons cette Honda F6C 1500 cm3 de 1997. Pour ceux qui ne connaissent pas ce modèle, il s'agit ni plus ni moins que d'une 1500 Gold Wing dépouillée et relookée version custom. Cet exemplaire affiche 23 029 kilomètres à son compteur (estimation 3 500 euros). Le contrôle technique est vierge mais il faudra le repasser car il date de plus de six mois.

Honda F6C 1500 cm3 1997 (lot 3)

L'iconique Honda CB 750 Four K2 qui est proposée à cette vente est une version canadienne. Elle n'a que 23 000 miles à son compteur, une ligne d'échappement inox neuve et une importante révision générale ont été faites récemment. Le certificat de dédouanement 846-A et une attestation de la FFVE (Fédération Française des Véhicules d'Époque) seront fournis avec la machine. Son estimation est proposée à 4 000 euros.

Honda CB 750 Four K2 1971 (lot 2)

On reste chez Honda avec cette VF 1000 R de 1985. Ce modèle est de plus en plus recherché par les collectionneurs et elle a même son propre club en France. Son estimation est à 3 700 euros pour cet exemplaire qui se fait de plus en plus rare en bon état.

Honda VF 1000 R 1985 (lot 4)

Elle n'a jamais été importée en France. Pourtant, elle aurait largement pu concurrencer la fameuse Honda Gold Wing 1200 Aspencade, la Yamaha 1200 Venture ou la plus confidentielle Kawasaki 1300 Voyager. Cet exemplaire de 1988, immatriculé en France, est estimé à 1 800 euros. Il est proposé avec une deuxième machine sans son habillage ainsi qu'un troisième moteur.

Suzuki GV 1400 Cavalcade 1988 (lot 8)

On termine avec cette Suzuki XN 85 Turbo de 1984. De série, les quatre constructeurs japonais y sont allés de leur version: 500 et 650 CX chez Honda, 750 GPZ chez Kawasaki, 650 XJ chez Yamaha et XN 85 chez Suzuki. C'est cette dernière qui sera proposée à la vente le 9 décembre. Estimée à 2 500 euros, elle a un peu moins de 30 000 kilomètres à son compteur et a été entièrement révisée par un professionnel récemment.

Suzuki XN 85 Turbo 1984 (lot 7)

Comme d'habitude, nous découvrirons les résultats enregistrés lors de cette vente dans quelques jours.