Enchères: 73 machines à Epoqu'auto le 9 novembre

Les machines d'après 1960

Parmi les machines "haut de gamme", on retrouve les incontournables Vincent. Ici, on est sur une version à cadre Egli et la description nous apprend que c'est le deuxième exemplaire à être sorti de l'atelier du spécialiste Patrick Godet (estimation entre 60 000 et 80 000 euros).

Egli Vincent "Godet" 1956

Les Anglais ont souvent proposé des versions "Scrambler" de leurs machines. Ici, c'est une Triumph 650 cm3 TR6C de 1971 importée des États-Unis. Issue de la vente des véhicules de Gérard Combert, elle a été entièrement restaurée depuis en Angleterre (estimation entre 8 000 et 10 000 euros).

Triumph TR6C Scrambler 1971

Les amateurs de motos "youngtimers" ne resteront certainement pas insensibles à cette Honda CB 900 Bol d'Or ici en version FII, donc équipée du carénage intégral. Performante et fiable (si son entretien a été fait correctement), son estimation est proposée entre 4 000 et 8 000 euros.

Honda CB 900 Bol d'Or FII 1982

Enfin, pour ceux qui sont allergiques aux anciennes et qui cherchent un véhicule récent, plusieurs machines d'après l'année 2000 (chacun a sa notion de véhicule récent) seront proposées. Nous avons retenu ce scooter Suzuki 400 cm3 Burgman de 2006 avec ses factures d'entretien jusqu'en 2012. On en attend entre 1 500 et 2 500 euros.

Scooter Suzuki 400 Burgman 2006