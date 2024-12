Vente judiciaire: plus de 130 motos le 5 décembre à Amiens (80)

Une importante vente aux enchères judiciaire dispersera des dizaines de motos neuves et d'occasion ce jeudi 5 décembre à Amiens dans la Somme. La vente, qui débutera à 14 heures 45, sera retransmise en direct sur interencheres.com. Une demi-heure avant, soit à 14 heures 15, quarante-cinq lots de matériel de mécanique moto seront à votre disposition (pour découvrir les lots, cliquez ici).

Frais et conditions de la vente

Pour cette vente judiciaire, les frais seront de 14,28 % TTC du montant de l'adjudication. Toutes les modalités sont précisées sur le site interencheres.com ou en cliquant ici pour ceux qui ont la flemme de chercher.

À noter que pour les motos neuves répondant aux normes Euro 5, l'immatriculation devra se faire obligatoirement avant le 1er janvier 2025.

Zoom sur les machines neuves

Plus de cinquante machines neuves seront proposées mais d'autres motos avec des kilométrages très faibles seront aussi disponibles. La marque KTM sera omniprésente avec vingt-six exemplaires neufs ou d'occasion. À titre d'exemple, cette 1290 Super Duke GT attend entre 12 650 et 13 450 euros.

Plus confidentielle, la marque Moto Morini sera représentée par neuf modèles. Cette Street 650 cm3 est estimée entre 4 750 et 5 150 euros. Une version blanche attend entre 4 900 et 5 400 euros.

Vous cherchez une Indian? Il y en aura quatorze dont cette 1890 Roadmaster qui a été amputée de son boîtier de régulation (estimation entre 14 000 et 16 000 euros).

De nombreuses Mash (seize) seront de la partie. Pour cette X Ride 650 cm3 neuve, comptez entre 4 200 et 4 500 euros. Un exemplaire avec moins de 3 000 kilomètres à son compteur pourra se négocier entre 1 200 et 1 500 euros.

Les machines d'occasion vous attendent page suivante...