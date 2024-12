Vente judiciaire: plus de 130 motos le 5 décembre à Amiens (80)

On compte vingt-cinq Royal Enfield dans cette vente. Cette 550 Continental GT affiche 22 516 kilomètres à son compteur. De 2013, son estimation est proposée entre 1 400 et 1 600 euros. Une version plus récente (2022) en 650 cm3 avec 1 162 kilomètres est annoncée entre 5 900 et 6 200 euros.

Si je ne me trompe, la machine la plus ancienne de cette vente est cette Honda 125 CM Custom de 1997. Avec son moteur bicylindre, elle n'a parcouru que 8 979 kilomètres. L'estimation particulièrement basse (entre 200 et 300 euros) devrait être dépassée.

Seule représentante de la marque Moto Guzzi, cette California (en hommage aux fameuses Calif, Calif II et Calif III des années soixante-dix quatre-vingts) 1064 cm3 de 2006 a 14 133 kilomètres. Elle n'a pas sa carte grise mais elle sera vendue avec sa fiche d'identification (estimation entre 2 800 et 3 000 euros).

Très peu de scooters à cette vente (quatre dont trois Mash); c'est ce Piaggio qui illustre cette catégorie avec un emblématique MP3 version Touring de 2011 avec 70 841 kilomètres à son compteur. Du coup, même si sur les photos il semble en bon état, son estimation est proposée entre 900 et 1 000 euros.

On se retrouve dans quelques jours pour découvrir les résultats enregistrés lors de cette vente.