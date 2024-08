Voici un guide qui sera bien utile aux motards épicuriens

La préface de ce livre est signée par Simone Zanoni, chef étoilé et passionné de voyages à moto. Au guidon de sa Ducati, Zanoni partage sa passion et son enthousiasme pour l'aventure à moto, incitant les lecteurs à découvrir les trésors cachés de la France.

Chaque page est une plongée dans une aventure exaltante et découvrez les plus beaux villages et spécialités régionales de chaque région française. Voici quelques étapes incontournables de ce voyage … Commencez par la Provence votre périple en savourant une ratatouille à Bandol ou Cassis, tout en profitant des paysages ensoleillés de la région. Remontez vers la Bourgogne et Beaune pour explorer la région viticole et goûter un bœuf bourguignon, emblématique de la région.

Visitez ensuite les villages alsaciens pittoresques de Riquewihr et Kaysersberg et dégustez une choucroute garnie, typique de cette région riche en traditions. Faites des étapes à Espelette et Saint-Jean-Pied-de-Port pour savourer un axoa de veau, une spécialité locale du Pays-Basque pleine de saveurs.

En passant par la Normandie, découvrez Honfleur et Beuvron-en-Auge, en dégustant des fromages locaux et du cidre, tout en admirant les paysages verdoyants. Empruntez les routes côtières de la Bretagne et goûtez des galettes de sarrasin à Douarnenez, tout en respirant l'air marin. Terminez votre voyage dans les Hauts-de-France avec des haltes à Bergues ou Amiens pour savourer des ficelles picardes et du maroilles, des délices régionaux à ne pas manquer.

Chaque région offre des routes pittoresques, des paysages magnifiques et des spécialités culinaires uniques. À chaque étape, découvrez la richesse et la diversité de la France, en alliant le plaisir de la conduite à moto et la découverte culinaire.

Que vous soyez un motard chevronné ou un amateur de balades, ce guide est fait pour vous. Laissez-vous guider par Damien Bullot à travers les plus belles routes de France, et vivez une aventure inoubliable, riche en découvertes et en sensations.