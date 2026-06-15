Pour une fois qu’un projet de moto électrique mise tout sur la performance, l’initiative est à saluer.

Oubliez l’argument écologique, les Américains de Lightfighter veulent séduire en laissant parler les performances pures de leurs motos.

Et il est vrai que sur le papier la fiche technique s’avère plutôt prometteuse pour la version « Naked », la Lightfighter V3-RH, comme pour la pure sportive, la Lightfighter V3-RS.

Lancé en 2023, ce programme ultra-sérieux a même reçu récemment a reçu l’autorisation de courir en championnat Super Hooligan Moto America où le roadster sportif électrique, piloté par le local Josh Herrin, va croiser le fer en piste avec des motos comme la KTM 990 Duke ou autres Harley-Davidson Pan America spécialement préparées pour la compétition.

Parallèlement au roadster de course, la marque peaufine donc aussi sa version carénée, la Lightfighter V3-RS.

Deux motos pour une technologie de pointe

Et là aussi la fiche technique s’avère séduisante avec un moteur électrique développé par la division avancée de Parker-Hannifin offrant l’équivalent de 154 ch (115 kW) pour un couple de 162 Nm disponible immédiatement. Le tout prend 11 000 tr/min en prise directe, sans boîte de vitesses ni embrayage. La moto repose sur un cadre treillis tubulaire, un bras oscillant en alu développé par Suter (les sorciers de la Moto2), des suspensions Öhlins de compétition et des étriers Brembo haut de gamme.

Autre donnée spectaculaire, le poids : seulement 181 kg. Une véritable prouesse quand on se rappelle que les premières motos électriques de la catégorie MotoE du MotoGP affichaient près de 240 kg sur la balance.

Côté recharge, la batterie Lithium-Ion (cellules Farasis Energy) promet un temps de charge record d’une heure.

L’électronique n’est pas en reste avec une gestion sur mesure confiée à MoTeC : centrale inertielle 6 axes, contrôle de traction à 10 niveaux et gestion du frein moteur sur 5 paliers.

Pour ce millésime 2026, Lightfighter a lancé des journées de démo de la V3-RS sur plusieurs circuits américains pour les pilotes amateurs. Résultat ? Toutes les dates affichent complet. Les pistards qui ont pu tester les motos sont unanimes : l’absence de boîte et d’embrayage s’oublie en deux virages, permettant de se concentrer uniquement sur le pilotage pur.

Stay tuned !