165 motos au Salon de Lyon: les résultats des enchères

Le Salon du 2 Roues de Lyon-Eurexpo s'est tenu du jeudi 13 février au dimanche 16 février. Le samedi, une vente aux enchères de nombreuses motos de collection attendait les enchérisseurs (la présentation est à retrouver en cliquant ici).

Le bilan de la vente

Quatre lots ont été retirés de la vente, ce qui fait qu'il y avait cent soixante-cinq lots de disponibles. Sur ce contingent, on comptera vingt-neuf lots invendus.

Quant aux adjudications, trente-quatre se feront en dessous de l'estimation, quatre-vingt-cinq dans la fourchette estimative et dix-sept au-dessus de ce qui était attendu.

Machines insolites ou sur trois roues

La Voxan Black Magic a été produite à moins de 200 exemplaires alors autant vous dire que des modèles attelés à un side-car doivent se compter sur les doigts d'une main. L'estimation de ce bel ensemble que l'on doit à l'atelier D'Albert Chouin, entre 20 000 et 22 000 euros, semblait réaliste pour cet engin rare, voire unique. Le prix de départ à 20 000 euros ne séduit pas: retiré faute d'enchère.

On a été beaucoup plus généreux pour le trike Harley-Davidson de 1994 qui attendait entre 8 000 et 10 000 euros. Le prix de départ sera annoncé à 8 000 euros. Au final, on arrivera à une adjudication à 14 300 euros.

Si vous n'avez jamais assisté à une course de Speedway ou de Grasstrack, n'hésitez surtout pas, vous ne serez pas déçu. Cet exemplaire était estimé entre 2 500 et 4 000 euros. Il sera adjugé au prix de départ de 3 300 euros.

Enfin, cet Autoracer 600 de 1990 a trouvé preneur à 3 400 euros (estimation entre 3 000 et 3 500 euros) soit au prix de départ annoncé.

De belles machines exceptionnelles vous attendent page suivante.